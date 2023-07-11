* تم إضافة تفاصيل

أودعت السعودية ملياري دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، وفق ما كتبه وزير المالية الباكستاني إسحاق دار في تدوينة نشرها الثلاثاء على تويتر.

وتعاني باكستان من تراجع كبير في الاحتياطي الأجنبي، فيما تسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف قرض بقيمة 6.5 مليار دولار حصلت البلاد على نصفه تقريبا.

وتوصلت باكستان وصندوق النقد في يونيو الماضي لاتفاق على مستوى الخبراء لتمويل ب 3 مليار دولار، يتوقع إقراره من المجلس التنفيذي بحلول منتصف الشهر الجاري.

وفي ديسمبر الماضي، مددت السعودية أجل وديعة بقيمة 3 مليار دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، لاستمرار دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي الباكستاني.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا