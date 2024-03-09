ابحث
البحث المتقدم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
مواقع التواصل الاجتماعي
الشرْقُ الأوسَط
MENA - ENGLISH
UAE - ENGLISH
KSA - ENGLISH
الشرْقُ الأوسَط
الإمارات
السعودية
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
اشترك في موجز زاوية
الاقتصاد الأخضر
تغطيات زاوية
إنفوجرافك
أزمة لبنان
الاقتصاد الإسلامي
أحداث واقتصاديات الرياضة والفن
ابحث
البحث المتقدم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية
>
أهم التطورات السياسية
أهم الأخبار والتحليلات السياسية
باكستان
رئيس جديد في باكستان.. من هو آصف علي زرداري؟
السودان
السودان: قوات الدعم السريع ترحب بهدنة مقترحة في رمضان
فلسطين
قتلى وجرحى جراء سقوط صناديق مساعدات على قطاع غزة
الشرق الأوسط
فلسطين
لأول مرة... سقوط قتلى في هجوم للحوثيين على سفينة بالبحر الأحمر
فلسطين
مُحدث- رمضان على الأبواب من دون اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
مصر
مصر
مصر: الإفراج عن ناشر معارض بعد سجنه 6 أشهر
أهم التطورات
زاوية بودكاست: قمة عالمية للحكومات وإعادة هيكلة لشركات
دول مجلس التعاون الخليجي
الكويت
أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة
الإمارات
وصول جثامين 4 من القوات الإماراتية إلى أبوظبي قُتلوا أثناء تدريب في الصومال
الشام
فلسطين
مقتل شخصين في هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكني بدمشق
الأردن
الجيش الأردني: مقتل 3 مهربين وإصابة أحد أفراد حرس الحدود باشتباكات على الحدود مع سوريا
شمال إفريقيا
تونس
الحكم على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بالسجن 8 سنوات
تونس
مُحدث- الرئيس التونسي يقرر تعيين فتحي النوري محافظ جديد للبنك المركزي
إفريقيا
إفريقيا
النيجر ومالي وبوركينا فاسو تنسحب من "إيكواس"… ماذا حدث؟
الصومال
بنبرة محذرة… مصر تجدد رفضها لاتفاق إثيوبي يتعلق بالصومال- فماذا حدث؟
العالم
باكستان
البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيس للوزراء للمرة الثانية
باكستان
باكستان: حزبان كبيران يتوصلان لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية
روسيا
وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني..ماذا نعرف؟
باكستان
نتائج انتخابات باكستان: أداء قوي لمرشحين مستقلين مدعومين من خان وإعادة الاقتراع في 53 مركز
باكستان
باكستان: ترقب لإعلان نتائج الانتخابات العامة والجيش يأمل أن تؤدي لاستقرار
باكستان
مُحدث- انتخابات باكستان: انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات
للمزيد
فلسطين
تقارير: مقاطعة إسرائيلية لمحادثات بالقاهرة مع حماس للتوصل لهدنة
فلسطين
الحرب على قطاع غزة: جولة مفاوضات مرتقبة بالقاهرة لوقف القتال، وقصف إسرائيلي على رفح
فلسطين
قتلى وجرحى بنيران دبابات إسرائيلية أثناء توزيع مساعدات بغزة
فلسطين
مُحدث- التطورات في قطاع غزة: مخيم مصري جديد للاجئين وحديث عن مسودة هدنة بين إسرائيل وحماس
فلسطين
مُحدث- رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يقدم استقالة حكومته للرئيس عباس
فلسطين
مُحدث: تطورات جديدة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
اليمن
السفارة اليمنية: قتل لواء بوزارة الدفاع في القاهرة كان بغرض السرقة
فلسطين
الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية في خليج عدن
اليمن
مقتل لواء بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته في القاهرة
الأكثر قراءة
الأكثر مشاهدة
الأكثر شعبية
1.
رئيس الوزراء المصري: تحويلات العاملين بالخارج تعود لمعدلاتها تدريجيا مع انحسار السوق السوداء
2.
مُحدث- مصر: الدولار في السوق الموازية تحت 50 جنيه والرسمي تحت 49 جنيه
3.
مُحدث- حركة سعر الدولار في السوقين الموازية والرسمية بمصر بعد أسبوع من التعويم
4.
مقال رأي- الأخضر الأكثر شيوعا…لكن للهيدروجين ألوان أخرى
5.
موجز زاوية مصر: سعر صرف الدولار ينخفض في السوقين الرسمية والموازية الأربعاء
الأحدث في الأخبار
1
باكستان: صندوق النقد يجري مراجعة أخيرة لبرنامج تمويل بـ 3 مليار دولار
2
مصر تحدد سعر توريد القمح المحلي عند 2000 جنيه
3
مقال رأي- الأخضر الأكثر شيوعا…لكن للهيدروجين ألوان أخرى
4
رئيس الوزراء المصري: تحويلات العاملين بالخارج تعود لمعدلاتها تدريجيا مع انحسار السوق السوداء
5
إجراءات لتسهيل تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في دبي.. ماذا نعرف؟