سوق أبوظبي للأوراق المالية

حققت سوق أبوظبي للأوراق المالية أداء إيجابي في 2025، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 6.1% على أساس سنوي، مدعومة بمتانة ديناميكيات النمو غير النفطي واستمرار العمق في الأسهم القيادية ذات القيمة السوقية الكبيرة.

وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 4.7% لتصل إلى نحو 854.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025 مقابل 816.5 مليار دولار في نهاية 2024، فيما تعززت مستويات النشاط التداولي بصورة ملموسة: إذ ارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 12.6%، وزاد حجم التداول بنسبة 13.4%، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 22.2%، بما يعكس تحسن في السيولة وارتفاع في تفاعل المستثمرين.

أكتوبر

عززت السيولة صفقات مهمة، أبرزها في أكتوبر حين شهد نشاط السوق قفزة بعد قيام IHC ببيع حصة تبلغ 42.5% في مدن القابضة ضمن صفقة بلغت قيمتها 9.78 مليار دولار، وهي من أكبر الصفقات الفردية في الإمارات، ما أدى أيضا إلى ارتفاع حاد في قيمة وحجم التداول في سوق أبوظبي خلال ذلك الشهر.

القطاعات

جاء الأداء القطاعي في 2025 متباين، حيث أنهت خمسة من أصل عشرة مؤشرات قطاعية في سوق أبوظبي العام على ارتفاع، فيما أغلقت المؤشرات الخمسة الأخرى في المنطقة السلبية.

وتصدر قطاع العقارات السوق بمكاسب بلغت 15.4%، تلاه قطاع الاتصالات (+12.7%) والقطاع المالي (+9.2%).

وعلى الجانب السلبي، سجل قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية أكبر تراجع بنسبة 43%، بينما انخفض قطاع الرعاية الصحية وقطاع السلع الاستهلاكية التقديرية بنسبة 22.9% و18.4% على التوالي.

وفي المقابل، سجلت القطاعات القيادية ذات الوزن الكبير مثل قطاع المرافق العامة تراجع محدود نسبي بلغ 3.4%، ما خفف قليلا من زخم الارتفاع في المؤشر العام.

طروحات عامة أولية

وعلى صعيد السوق الأولية، سجل سوق أبوظبي طرح عام أولي واحد في 2025 مقارنة بأربعة طروحات في 2024، مساهم بحصة صغيرة من إجمالي حصيلة طروحات المنطقة العربية، متأثرا بحالة الترقب في الأسواق بشكل عام خلال العام 2025، واتباع نهج أكثر تحفظ على صعيد الطروحات الجديدة، في ظل بيئة إقليمية ودولية اتسمت بتقلبات أعلى وحذر أكبر من جانب المُصدرين والمستثمرين، وظروف سوقية أقل دعم مقارنة بعام 2024.

سوق دبي المالي

أنهى سوق دبي المالي 2025 كأحد أفضل البورصات أداء في المنطقة العربية، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 17.2% خلال العام.

وجاء هذا الأداء مدعوم بسيولة محلية قوية، وتحسن معنويات المستثمرين، واستمرار توسع اقتصاد دبي عبر قطاعات رئيسية غير نفطية.

القيمة السوقية

ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 9.4% إلى 270.1 مليار دولار على أساس سنوي، فيما قفزت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 63.4% لتصل إلى 47.5 مليار دولار، بما يعكس ارتفاع واضح في معدل دوران الأسهم.

وتعزز النشاط التداولي بفعل الاهتمام على القطاعين المالي والعقاري، إلى جانب تجدد التدفقات من المستثمرين الأجانب.

وقد بدأ العام على زخم، مدفوع بالتفاؤل المرتبط بتوقعات خفض الفائدة عالميا ومتانة أرباح الشركات المحلية، قبل أن يشهد السوق تصحيح قصير في مارس بالتزامن مع ضعف أوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

ثم ارتد السوق بقوة بين أبريل ويوليو، حين تصدر سوق دبي قائمة أفضل الأسواق العربية أداء لعدة أشهر متتالية، بدعم من مكاسب قوية في القطاعات المالية والمواد والصناعات.

القطاعات

عكس الأداء القطاعي اتساع نطاق التعافي في السوق، حيث سجلت خمسة من أصل ثمانية قطاعات مكاسب، بينما أنهت ثلاثة قطاعات العام على تراجع.

وتصدر مؤشر المواد الارتفاعات بصعود بلغ 29.9%، تلاه عن كثب قطاع خدمات الاتصالات (+29.5%) وقطاع الصناعات (+28.1%)، بما يعكس قوة واسعة عبر الصناعات الدورية والمرتبطة بالبنية التحتية.

في المقابل، سجل قطاع السلع الاستهلاكية أكبر هبوط سنوي بنسبة 24.0%، بينما شهد قطاعا العقارات والمالي تهدئة نسبية بعد موجات صعود قوية في منتصف العام.

وقد أبرزت تركيبة المكاسب القطاعية تنامي التنوع في سوق دبي بعيدا عن الاعتماد الحصري على دورات القطاع العقاري مع بروز قطاعات الصناعات والاتصالات كمحركات جديدة للأداء.

بالتوازي، سجل سوق دبي المالي طرحين عامين أولين في العام 2025 بإيرادات لم تتجاوز المليار دولار، مقارنة بثلاثة طروحات في العام 2024، تخطت إيراداتها 2.8 مليار دولار بدعم من طرح طلبات هولدينغ الذي تجاوزت إيراداته عتبة الملياري دولار في حينه.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن شركة دوبيزل كانت قد أرجأت طرحها العام الأولي في أكتوبر 2025 قبل يوم واحد من الموعد المقرر لبدء عملية بناء سجل الأوامر، بحيث كان من المخطط طرح حصة قدرها 30.3% للمستثمرين في سوق دبي المالي.

وقد عكس هذا التأجيل حالة الترقب التي طبعت نشاط السوق الأولية في المنطقة ونقص السيولة التي كانت سمة هذه الفترة.

(إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

