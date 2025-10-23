قررت مجموعة دوبيزل للإعلانات المبوبة ومقرها دبي، تأجيل طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي لحصة 30.34%، الذي كان مقرر له الشهر الجاري دون إبداء أسباب، فيما يعد "حركة نادرة" وسط مخاوف بشأن السيولة وتأثيرها على أداء الأسهم الجديدة، حسب محللين تحدثا لزاوية عربي.

وقالت المجموعة في بيان مساء الأربعاء إنها قررت "تأجيل الطرح العام الأولي المخطط له، على أن تقوم بتقييم التوقيت الأمثل للطرح في المستقبل،" لكن بدون تفاصيل.

خلفية سريعة

تقدم المجموعة خدمات بيع وشراء من خلال عدد من المنصات أبرزها دوبيزل، التي تتضمن عدة قطاعات وبيوت، المتخصصة في العقارات. وتعمل دوبيزل في عدة دول عربية منها الإمارات، السعودية ومصر.

وكانت المجموعة تنوي بيع 1.25 مليار سهم في سوق دبي، تتضمن أسهم حالية وأسهم جديدة.

وكان الاكتتاب مقرر له خلال الفترة بين 23 - 29 أكتوبر 2025. وكان من المتوقع أن يتم إدراجها في السوق في 6 نوفمبر.

آراء المحللين

"أتوقع أنه حسابات السيولة.. الأوضاع العامة واحتمالات خفض الفائدة،" بحسب هاني أبو عاقلة، كبير محللي الأسواق في شركة XTB MENA للاستثمارات والتداول ومقرها دبي لزاوية عربي في رد على سؤال حول الأسباب المحتلمة للتأخير.

وأضاف المحلل أنه في الوضع الحالي السيولة متقلبة "بشكل كبير" بين الذهب والعملات المشفرة.

انخفضت أسعار الذهب قليلا حاليا ولكن بعد ارتفاعات قياسية شبه متتالية منذ سبتمبر الماضي، وسط التوترات التجارية بين أمريكا والصين. فيما شهدت العملات المشفرة تدفق المؤسسات الاستثمارية الكبرى وصناديق الاستثمار مدفوعة بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار أبو عاقلة، إلى أنه يمكن ملاحظة المخاوف بشأن السيولة بالنظر لأداء سهم أليك القابضة الذي أدرج منتصف أكتوبر في سوق دبي، مضيفا "لو راقبنا آخر طرح حصل لشركة أليك القابضة السهم بتاعها نزل من بداية الطرح.. وهذا يعني صار تقريبا الطبيعي في طروحات الإمارات بالذات".

تداول سهم أليك الخميس عند 1.36 درهم (0.37 دولار) الساعة 1:15 بعد الظهر بتوقيت دبي، وهو أقل من سعر الاكتتاب البالغ 1.4 درهم.

ومن بين الأسباب التي يتوقع أبو عاقلة أن تكون أثرت على قرار دوبيزل، اختلاف داخلي بين المساهمين على نسبة البيع من حصصهم.

وتوقعت رانيا جول، محللة أولى لأسواق المال في XS.com للتداول العالمية والتي لها مكاتب وتراخيص في عدة دول، أنه تم تأجيل الطرح بسبب ظروف السوق وعدم اليقين في أداء الطروحات مؤخرا وظروف الاقتصاد الكلي العالمية على خلفية الحرب التجارية الدائرة بين أمريكا والصين ومزاج المستثمرين.

"من الجانب الاستراتيجي، كونها منصة رقمية قائمة على النمو، فإنها معرضة لتقلبات قيمة النمو،" بحسب جول، مضيفة: "ما يعني أن توقيت الطرح بعد دورة نمو واضحة أو .. استحواذات سيكون أفضل من طرح في وقت غير ناضج".

متى نتوقع إعادة الطرح؟

بحسب جول، يتوقع أن تصعب إمكانية تنفيذ الطرح خلال الوقت المتبقي من العام، "مع ذلك، لا يمكن استبعاد أن يُعلن عن طرح محدود أو تجريبي قبل نهاية العام إذا تحسن المزاج السوقي فجأة أو ظهرت ظروف مواتية".

فيما توقع أبو عاقلة أن تعود دوبيزل لتنفيذ الطرح خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ما قد يوفر بعض السيولة في الأسواق، مع تنفيذ المجموعة لعملية تسويق أكبر للطرح.

وقال: "ممكن توقيع عقود جديدة مع بعض الجهات أو التوسع في السعودية علشان يكون الطرح قوي.. ممكن يكون (الطرح) في النصف الأول من السنة القادمة".

وتسعى المجموعة التي تتركز عملياتها في الإمارات لتسريع نمو عملياتها في أسواقها الرئيسية وخاصة السعودية.

واتفقت جول مع هذا وقالت "يبدو أن الخطوة الأرجح هي تأجيل إلى أوائل 2026 أو حتى منتصفه، حينما تكون عوامل السوق أكثر استقرار".

