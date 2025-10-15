*تم التحديث بتعليق محلل

أنهى سهم شركة أليك القابضة الإماراتية للهندسة والإنشاءات، أول يوم تداول بسوق دبي المالي الأربعاء على ارتفاع بنسبة طفيفة.

عادت الطروحات العامة الأولية للظهور مرة أخرى في أسواق الأسهم الإماراتية - التي تنافس البورصة السعودية المتصدرة في الاكتتابات العامة الأولية هذا العام - لتعطي زخم إضافي للطروحات الثانوية التي تم تنفيذها مؤخرا وبينها طرح ثانوي لأدنوك للإمداد والخدمات في سوق أبوظبي، ودو للاتصالات في سوق دبي المالي.

وقد سجل سعر السهم في اليوم الأول للتداول 1.41 درهم (0.38 دولار) لدى الإغلاق مقابل سعر الاكتتاب البالغ 1.4 درهم بارتفاع 0.7%.

كان سعر السهم قد سجل أعلى قيمة له خلال الجلسة عند 1.5 درهم وبنسبة ارتفاع 7% قبل أن يقلص مكاسبه بحلول الإغلاق.

"نلاحظ هذا النمط في الأسواق المحلية، في بعض الأحيان يحصل نوع من جني الأرباح في أول عملية الطرح.. ولكن عادة ما يعود السهم للارتفاع مرة أخرى،" حسب هاني أبوعاقلة كبير محللي الأسواق في شركة (XTB MENA) للاستثمارات والتداول ومقرها دبي لزاوية عربي.

ووفق أبوعاقلة، يشير حجم تغطية الاكتتاب، وملكية حكومة دبي الكبيرة في الشركة إلى قوتها، متوقعا أن عقود الشركة وخاصة في السعودية "هتدفع أنه أسهمها تصعد في المستقبل".

والشركة التي يمتد نشاطها منذ 1999 مملوكة بنسبة 80% لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذراع الاستثماري لحكومة دبي، والتي طرحت حصة الـ 20% الأخرى في السوق من خلال طرح عام أولي.

وقد تم تغطية الطرح الذي جمع 1.4 مليار درهم بأكثر من 21 مرة. وتم تحديد سعر السهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري الذي كان بين 1.35 و1.4 درهم للسهم الواحد.

تعمل الشركة في الإمارات والسعودية فيما تسعى للاستفادة من توسع الأنشطة غير النفطية في الدول الخليجية التي تقود خطط لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.

