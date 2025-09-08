ستبيع شركة المعمورة دايفرسيفايد غلوبال هولدينغ الاستثمارية - التابعة لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية وهي بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي- 75% من حصتها في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" المدرجة بالفعل في سوق دبي المالي، من خلال طرح عام ثانوي، حسب بيان الاثنين.

تنشط الطروحات الثانوية في الأسواق الإماراتية خلال النصف الثاني من هذا العام فيما لا تزال السعودية تتصدر في الطروحات العامة الأولية. وقد باعت شركة النفط الإماراتية أدنوك حصة إضافية من شركة أدنوك للإمداد والخدمات المدرجة في سوق أبوظبي كما تم بيع حصة إضافية بلغت 2% من بريسايت ايه اي هولدينغ المدرجة بنفس السوق.

وحسب بيانات الموقع الرسمي لشركة دو التي تعمل منذ 2006، تبلغ حصة شركة المعمورة 10.06% ونسبة التداول الحر 20.12%، ويعد أكبر المساهمين جهاز الإمارات للاستثمار بحصة 50.12%.

(وفق بيانات رسمية)

- سيتم بيع ما يصل إلى 342 مليون سهم، تمثل نحو 7.55% من أسهم شركة دو.

- سيتم الطرح الثانوي من قِبل شركة المعمورة دايفرسيفايد غلوبال هولدينغ، التي يحق لها تعديل حجم الطرح، ضمن خططها لمراجعة محفظتها الاستثمارية.

- يتراوح سعر السهم في الطرح بين 9.00 و9.90 درهم إماراتي (2.5 - 2.7 دولار).

- يتوقع أن يجمع الطرح بين 3.08 - 3.39 مليار درهم.

- يقتصر الاكتتاب على المستثمرين المؤهلين في الإمارات، وتم تخصيص 5% من إجمالي أسهم الطرح للأفراد.

- بدأت عملية الاكتتاب للمؤسسات والأفراد يوم الاثنين 8 سبتمبر وتستمر حتى 12 سبتمبر الجاري.

- تم تعيين كل من: بنك أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشيونال كمنسقين دوليين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين ضمن عملية الطرح.

- سيتم تحديد وإعلان سعر الطرح النهائي في 15 سبتمبر.

- يتوقع بدء تداول الأسهم الجديدة في السوق يوم 16 سبتمبر.

