يبلغ إجمالي حجم الطرح العام الأولي 1.4 مليار درهم (ما يعادل 381 مليون دولار أمريكي) ، فيما تصل القيمة السوقية الضمنية لشركة أليك القابضة ش.م.ع عند إدراجها في سوق دبي المالي إلى 7.0 مليارات درهم (ما يعادل 1.91 مليار دولار أمريكي).

استقطب الطرح العام الأولي اهتماماً كبيراً وطلباً قوياً من شريحة واسعة من المستثمرين المتميزين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 30 مليار درهم (ما يعادل 8.1 مليار دولار أمريكي)، مما أسفر عن تجاوز حجم الاكتتاب القيمة المستهدفة بأكثر من 21 مرة في جميع الشرائح.

يعد أكبر طرح عام أولي في قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية والحجم، وأول طرح في هذا القطاع منذ أكثر من 15 عاماً.

سجّل الطرح أحد أعلى مستويات مشاركة المستثمرين غير الإماراتيين بين الطروحات الأخيرة لشركات مملوكة للحكومة في سوق دبي المالي.

يبلغ عائد توزيعات الأرباح المتوقع للسنة المالية 2026 ما نسبته 7.1% بناءً على السعر النهائي للطرح.

يعكس هذا الاهتمام الاستثنائي العرض الاستثماري الفريد الذي تقدمه أليك القابضة ش.م.ع، وسمعتها القوية في السوق، وآفاق نموها الواعدة التي تجعلها خياراً استثمارياً جذاباً.

من المتوقع إدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي ("الإدراج") بتاريخ 15 أكتوبر 2025 أو في حدود ذلك التاريخ.

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة أليك القابضة ش.م.ع. ( ويشار إليها باسم "أليك" أو "الشركة")، المجموعة الرائدة في مجالات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة، اليوم عن استكمالها بنجاح عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الطرح") بتاريخ 30 سبتمبر 2025، وتحديد السعر النهائي للطرح عند 1.40 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى ضمن النطاق السعري المُعلن عنه سابقاً.

تفاصيل السعر النهائي للطرح

طرحت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ("المساهم البائع" أو "آي سي دي")، وهي الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، ما مجموعه 1,000,000,000 (مليار) سهم عادي ("أسهم الطرح")، أي ما يعادل 20% من رأس مال شركة "أليك". وبلغ إجمالي متحصلات الطرح، بناءً على السعر النهائي المُحدد، 1.4 مليار درهم (ما يعادل 381 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند إدراجها في سوق دبي المالي ستبلغ 7.0 مليارات درهم (ما يعادل 1.91 مليار دولار أمريكي). يمثل هذا الطرح علامة فارقة في تاريخ أسواق رأس المال المحلية، حيث يعد أكبر طرح عام أولي في قطاع الإنشاءات على الإطلاق في دولة الإمارات — سواء من حيث القيمة السوقية أو حجم الطرح — وأول طرح في هذا القطاع منذ أكثر من 15 عاماً. وتُعد جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة من قبل المساهم البائع، وبالتالي لن تحصل شركة أليك على أي عائدات من عملية الطرح، حيث تعود المتحصلات بالكامل إلى المساهم البائع. وعقب اكتمال الطرح، ستستمر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في امتلاك حصة تبلغ 80% من أسهم الشركة.

وبحسب سياسة توزيع الأرباح للشركة، والمتاحة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية، يُتوقع أن توزّع أليك أرباحاً نقدية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2026، وأرباحاً نقدية أخرى بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية 2026، تُسدّد على دفعتين؛ الأولى في أكتوبر 2026 والثانية في أبريل 2027. وبناءً على توزيعات الأرباح للسنة المالية 2026 والبالغة 500 مليون درهم والسعر النهائي للطرح البالغ 1.40 درهم للسهم، فإن عائد توزيعات الأرباح سيصل إلى 7.1% عند الإدراج. وبعد ذلك، تتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والتأكد من توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

تفاصيل الاكتتاب في الطرح العام الأولي

شهد الطرح إقبالاً واسعاً من شريحة متنوعة من المستثمرين المتميزين، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار أمريكي)، مما أسفر عن تغطية تجاوزت 21 مرة عبر الشرائح الثلاث كافة. وسجّل الطرح أحد أعلى مستويات مشاركة المستثمرين غير الإماراتيين بين الطروحات الأخيرة لشركات مملوكة للحكومة في سوق دبي المالي.

وسيُخطَر المستثمرون المشاركون في اكتتاب المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى) واكتتاب الموظفين المؤهلين في شركتي أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الشريحة الثالثة) بتخصيص الأسهم عبر رسائل نصية قصيرة بتاريخ 7 أكتوبر 2025، على أن تبدأ عملية رد المبالغ الفائضة من تاريخ 8 أكتوبر 2025.

وفي هذا السياق، صرّح باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: "نحن فخورون بنجاح الطرح العام الأولي لشركة أليك، وهو ما انعكس في حجم الطلب القوي والاهتمام الكبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين المتميزين. ويُعد هذا النجاح شهادة ثقة واضحة فيما نقدمه من قيمة استثمارية واعدة ونموذج أعمالنا التشغيلي المنضبط. كما يؤكد هذا الإقبال الكبير على قناعة المستثمرين الراسخة بالآفاق الواعدة لقطاع الإنشاءات في المنطقة، المدعوم بالخطط الوطنية الطموحة ومحفظة المشاريع التحويلية الضخمة. ونتوجه بجزيل الشكر لمساهمينا الجدد على ثقتهم الغالية في شركة أليك، ونتطلع إلى الانطلاق معاً في المرحلة المقبلة لمواصلة التوسع وتحقيق الإنجازات وتعظيم القيمة للجميع".

الإدراج والاستقرار السعري

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح والإدراج بتاريخ 15 أكتوبر 2025 تحت الرمز "ALEC" ورقم التعريف الدولي "AEE01710A255"، وذلك رهناً بأحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وبموجب اتفاقية تغطية الاكتتاب التي أُبرمت بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين في تاريخ 23 سبتمبر 2025، ستخضع بقية الأسهم العادية التي سيحتفظ بها المساهم البائع عقب الإدراج لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً، مع مراعاة بعض عمليات نقل الملكية المسموح بها على النحو المنصوص عليه في اتفاقية تغطية الاكتتاب. كما ستخضع الشركة أيضاً لفترة حظر مدتها 180 يوماً تبدأ من تاريخ الإدراج، وذلك بموجب أحكام اتفاقية تغطية الاكتتاب.

وفيما يتعلق بالطرح، سيقوم المساهم البائع بتخصيص عوائد بيع ما يصل إلى 100,000,000 (مائة مليون سهم من أسهم الطرح) لصالح شركة "إكس كيوب ذ.م.م"، وهي مدير معتمد من سوق دبي المالي لعمليات الاستقرار السعري. ويجوز استخدام هذه العوائد، في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها، لتنفيذ معاملات الاستقرار السعري في سوق دبي المالي. لن يكون مديري السجل المشتركين ومسؤولوها وموظفوها ووكلاؤها والشركات التابعة لها متورطين في أي من هذه المعاملات أو مسؤولين عنها أو مستفيدين منها، والتي سيتم تنفيذها فقط من قبل شركة "إكس كيوب ذ.م.م".

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني بياناً تؤكد فيه أن الطرح، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقد عُيّن كل من "الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ" و"جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي" منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين")، كما عُيّن بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع و"شركة إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة" بالاشتراك مع "شركة إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م" (ويُشار إليهما معًا بـ "إي اف جي هيرميس") مديري سجل مشتركين (ويُشار إليهم مع المنسقين العالميين المشتركين باسم "مديري السجل المشتركين"). وعُينت شركة مويلس آند كومباني المملكة المتحدة – فرع مركز دبي المالي العالمي مستشاراً مالياً مستقلاً ("المستشار المالي المستقل").

وعُيّن بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بنكاً رئيسياً لتلقي الاكتتاب. كما عُيّن كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع بنوكاً لتلقي الاكتتاب. ويمكن التواصل مع مركز الاتصال الخاص بطرح بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع عبر الرقم 800 ENBD IPO (800 3623 476).

وتتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات فيما يتعلق بالشريحة الأولى والشريحة الثالثة، وفي نشرة الطرح الدولية الصادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية). ويمكن الاطلاع على نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني www.alec.ae/ipo.

الجدول الزمني للطرح

الإعلان عن سعر الطرح النهائي 1 أكتوبر 2025 إشعار التخصيص النهائي 7 أكتوبر 2025 بدء عملية رد المبالغ الفائضة 8 أكتوبر 2025 انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية 8 أكتوبر 2025 التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق دبي المالي 15 أكتوبر 2025

