يسر "جنة للفنادق والمنتجعات" الإعلان عن تعيين أحمد سليم مديراً جديداً للموارد البشرية، في خطوة تعكس التزام المجموعة بتعزيز منظومة رأس المال البشري ودعم مسيرتها التوسعية. يأتي هذا التعيين مدعوماً بخبرة مهنية تمتد لأكثر من سبعة عشر عاماً في إدارة الموارد البشرية، والتطوير المؤسسي، وقيادة فرق العمل في بيئات ضيافة متعددة الوحدات داخل دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي.

ينضم أحمد إلى "جنة" بعد شغله منصب مدير رأس المال البشري في "إرث أبوظبي"، حيث أشرف على قوة عاملة متنوعة تضم أكثر من أربعة آلاف موظف موزعين على فنادق فاخرة وعمليات تموين مؤسسي، ومرافق للياقة البدنية والعافية، إلى جانب مطاعم حائزة على نجوم ميشلان. خلال تلك المرحلة، قاد فريقاً يضم ثمانية وخمسين مختصاً في الموارد البشرية، وتمكن من تنفيذ مشاريع تحول مؤسسي واسعة النطاق شملت إعادة تصميم الاستراتيجيات، وإعادة هيكلة الهياكل التنظيمية، ومواءمة مؤشرات الأداء، وتحديث أنظمة الموارد البشرية الرقمية على مستوى المجموعة.

كما اضطلع أحمد بدور قيادي محوري في عدد من المبادرات الوطنية، أبرزها قيادته لتخطيط الموارد البشرية وجاهزية القوى العاملة الخاصة بمؤتمر COP28 في دولة الإمارات، الذي يُعد أحد أكبر برامج القوى العاملة في قطاع الضيافة على مستوى الدولة. تشمل إنجازاته الأخرى تحديث أطر الحوكمة الخاصة بالموارد البشرية، وتطبيق أنظمة الخدمة الذاتية المتقدمة، وتعزيز برامج تجربة الموظفين، ووضع سياسات فعالة وبناء القدرات المؤسسية.

قبل انضمامه إلى "إرث أبوظبي"، أمضى أحمد ما يقارب عقداً من الزمن مع مجموعة "ريكسوس للفنادق، أكور"، حيث شغل مناصب قيادية عليا في الموارد البشرية، من بينها مدير إدارة المواهب والثقافة المؤسسية. تنوعت مسؤولياته آنذاك بين إدارة المواهب، والتخطيط للتعاقب الوظيفي، وتطوير أنظمة الأداء، والتعلم والتطوير، واستراتيجيات السكن، وتعزيز ارتباط الموظفين، عبر بيئات فندقية فاخرة متعددة المواقع.

يُعرف أحمد بسجله الاستراتيجي العميق وخبرته الواسعة في أنظمة وقوانين العمل بدولة الإمارات، إلى جانب قدرته على بناء فرق عمل متمكنة وعالية الأداء ومشاركة بفاعلية، مع مواءمة استراتيجيات الموارد البشرية مع الأهداف المؤسسية. يتقن اللغتين العربية والإنجليزية، ويتمتع بفهم ثقافي راسخ، والتزام واضح بتعزيز بيئات عمل إنسانية تركز على الموظف وتدعم التميز التشغيلي والنمو المستدام على المدى الطويل.

يشكل انضمام أحمد سليم إضافة نوعية لفريق القيادة في "جنة للفنادق والمنتجعات"، في وقت تواصل فيه المجموعة تعزيز ثقافتها المؤسسية، والارتقاء بتجربة الموظفين، والاستعداد لمرحلة جديدة من النمو اعتباراً من عام 2025 وما بعده.

-انتهى-

#بياناتشركات