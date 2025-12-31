تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يشارك المركز الوطني للتأهيل في مهرجان ليوا الدولي "تل مرعب 2025"، والذي تنظّمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 12 ديسمبر 2025 وحتى 3 يناير 2026، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بالتعاون مع نادي ليوا الرياضي، بلدية الظفرة، شرطة أبوظبي، مجلس شباب الظفرة، هيئة الدفاع المدني، أدنوك وعدد من الشركاء.

وتتضمن مشاركة المركز الوطني للتأهيل عروضاً ومسابقات توعوية تسعى إلى تعزيز الوعي ونشر الفائدة بطابعٍ ترفيهي يناسب جميع أفراد العائلة. وقد شهدت المشاركة اهتماماً واسعاً من قِبل الزوار والأسر وممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة فيه.

وبهذه المناسبة، أكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أن المشاركة السنوية للمركز في مهرجان ليوا الدولي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للمركز وحرصه على التواصل مع أفراد المجتمع للتعريف بالخدمات العلاجية التي يقدمها وفق مبدأ السرية والخصوصية، والتي تشمل دعمًا متكاملًا يُعنى بالجانب الطبي والنفسي والاجتماعي، ليقترب أكثر من كافّة شرائح المجتمع.

نبذة عن المركز الوطني للتأهيل:

تأسس المركز الوطني للتأهيل عام 2002 برؤية من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، وهو أحد المراكز الرئيسية التي يديرها المكتب الطبي التابع لمجموعة "بيور هيلث". ويُعد الجهة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال إعادة التأهيل وعلاج الإدمان، ومركزاً معترفاً به من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2017 كجهة قيادية إقليمية، حيث يواصل دفع عجلة الابتكار في مجالات الوقاية والعلاج والتعافي، من خلال البحث العلمي، والشراكات الاستراتيجية، والحلول القائمة على الأدلة العلمية، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

-انتهى-

#بياناتحكومية