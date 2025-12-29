لندن، ختاماً لبرنامج تدريبي مكثف هدفه صقل مهارات الجامعيين في المجالات الاقتصادية والتقنية وتحفيزهم على ابتكار حلول مالية واعدة تحت إشراف نخبة من الاختصاصيين من مركز دبي المالي العالمي، توّج بنك وربة الفريق الفائز في النسخة السادسة من برنامجه الرائد "رواد 6.0" الذي شارك فيه 25 طالباً كويتياً وخليجياً يدرسون في جامعات أوروبية، والذين عرضوا مشاريعهم خلال اليوم النهائي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ليؤكد البرنامج من جديد على أهميته المجتمعية كمنصة إقليمية رائدة تستثمر في قادة الغد وتجسداً فعلياً وعملياً رؤية البنك المستقبلية "لنملك الغد"، وعقد البنك يوماً تدريبياً اجتمع فيه فريق البرنامج مع الطلاب المشاركين في برنامج "رواد" وذلك لتعزيز مهاراتهم في إيصال الرسائل المؤثرة، حيث استغرقت الجلسة مدة 6 ساعات قبيل يوم العرض النهائي بهدف إيصال المشاريع النهائية بشكلها المتكامل والواضح

يوم العرض النهائي في لندن: منصة عالمية لـ "قادة الغد"

أقيم يوم العرض النهائي لبرنامج "رواد 6.0" في جامعة كوين ماري في لندن، حيث لم يكتف اليوم بعرض المشاريع؛ بل كان يوماً يحتفي بثمار جهود الطلاب المشاركين الذين تفانوا وتفوقوا على مستوى جميع المهارات التي طمح البرنامج تمكينهم بها، والتي ترتكز على العمل الجماعي الفعال والتحليل البناء للتحديات والتطورات والتفكير الابداعي بما يستبق الاحتياجات المستقبلية وكذلك اكتساب المعرفة اللازمة لتهيئتهم لدخول السوق العمل والمنافسة على مستوى عالمي.

وخلال التحكيم، عرض الطلاب مشاريعهم أمام لجنة مشكلة من نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة ورؤساء المجموعات في بنك وربة وحضور مجموعه من المهتمين والمختصين ، مما يوفر تقييماً موضوعياً للمشاريع ويفتح آفاقاً للتمويل ومنح المشاركين فرصة فريدة لتقديم أفكارهم في عاصمة عالمية معروفة بقطاعاتها المختصة بالتمويل والابتكار لتعزيز خبرتهم الدولية، ومثل هذا اليوم اللحظة التي تحوّل فيها المفهوم النظري لفكرتهم إلى نموذج أولي قابل للتطبيق، مما يجسد الهدف الأساسي الذي أسس به بنك وربة لبرنامج "رواد 6.0"

رسالة "وربة": الاستثمار في التنمية "لنملك الغد"

وفي تعليقه حول ختام البرنامج، أكد السيد أنور بدر الغيث، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة في بنك وربة، على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج قائلاً: "25 طالباً، 25 شغوفاً، 25 مبتكراً و25 كادر واعد سيرفعون راية الكويت ودول الخليج عالياً بإذن الله، إن اختتام النسخة السادسة من برنامج "رواد" المقامه في لندن ليس مجرد نهاية لبرنامج تدريبي؛ بل هو نقطة انطلاق لجيل جديد من المبتكرين والقادة الذين سيشكلون مستقبل المنطقة".

وأضاف الغيث: "لقد شهدنا على مدى ثمانية أسابيع تحولاً ملموساً في قدرات المشاركين، حيث انتقلوا من التركيز على صقل مهاراتهم الأكاديمية إلى مرحلة التمكين الكامل لقيادة الابتكار وتطوير حلول مستدامة تلبي احتياجات المستقبل، وقد تجلى هذا التطور بوضوح في تعليقات لجنة التحكيم التي أشادت بالطموح والرؤى الواعدة التي قدمها هؤلاء الشباب، وبهذه الإشادة، لا شك أن استثمارنا في "رواد" للعام السادس على التوالي هو استثمار ذو عوائد مضاعفة ستكون واضحة في المستقبل القريب".

وقال الغيث: "نحن في بنك وربة نرى في برنامج "رواد" استثماراً استراتيجياً يتجاوز حدود التدريب التقليدي، ليصبح ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي لمنطقتنا، إن هذا البرنامج لا يقتصر على إعداد جيل من المتخصصين في التكنولوجيا والابتكار فحسب؛ بل هو محرك لخلق بيئة محفزة قادرة على جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات التقنية، لقد شهدنا تحولاً نوعياً في قدرات المشاركين، الذين انتقلوا إلى مرحلة التمكين الكامل لقيادة الابتكار وتطوير حلول مستدامة تلبي احتياجات الغد. ومع هذا التطور الملموس، الذي أشادت به لجنة التحكيم، فإننا نؤكد أن استثمارنا في "رواد" للعام السادس على التوالي هو استثمار ذو عوائد مضاعفة ستكون ملموسة في المستقبل القريب، مما يجسد رؤيتنا الراسخة في شعارنا "'لنملك الغد".

من مبادرة محلية إلى منصة إقليمية وعالمية: مسيرة "رواد"

تمثل النسخة السادسة "رواد 6.0" قفزة نوعية في مسيرة البرنامج الذي بدأ كمبادرة لتنمية موظفي البنك، ليتطور تدريجياً ويتحول إلى منصة متكاملة تستقطب نخبة من الطلاب الكويتيين والخليجيين الدارسين في كبرى الجامعات الأوروبية، وجمعت هذه النسخة 25 مشاركاً من دولة الكويت وثلاث دول شقيقة في مجلس التعاون الخليجي وهي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان، يدرسون تخصصات حيوية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في جامعات عالمية مرموقة.

ويعكس هذا التطور الرؤية الطموحة التي ينفذها بنك وربة في تحويل البرنامج إلى جسر يربط بين المواهب الخليجية والخبرات العالمية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال التركيز على تخصصات المستقبل، وعلى مدى خمس سنوات، تخرج من برنامج "رواد" ما يقارب 100 شاب وشابة، نجحوا في تحويل أكثر من 25 فكرة إلى مشاريع تطبيقية في مجالات مختلفة مثل الحلول المصرفية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

الشراكة الاستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي للابتكار

وأكد الغيث أن الشراكة مع Innovation Hub”" التابع لمركز دبي المالي العالمي هو من أسس نجاح برنامج "رواد 6.0"، إذ أن هذه الشراكة الاستراتيجية تضمن حصول المشاركين على أعلى مستويات الإدراك والخبرة العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز ما استفاد منه الطلاب هو تفاعلهم مع مجتمع حيوي يضم شركات ناشئة طموحة ومؤسسات مالية كبرى وخبراء تقنيين، مما يوسع شبكة علاقاتهم المهنية ويثري تجاربهم، هذا بالإضافة إلى الإشراف عالي المستوى مباشرة من خبراء دوليين في مجال التكنولوجيا المالية، مما يمكنهم من تطوير حلول قابلة للتطبيق ومواكبة لأحدث التطورات في الصناعة، وكذلك الخبرة العملية التي تمكّن من تقديم محتوى تعليمي متطور يواكب أحدث التطورات في الصناعة، ويزود المشاركين بالمعرفة العملية اللازمة لتطوير حلول مبتكرة.

خلفية البرنامج: التدريب المكثف والمنهج المتقدم

وتضمن البرنامج محاور تعليمية متنوعة تشمل التدريب على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في القطاع المصرفي، وتعلم أساسيات البرمجة وتطوير التطبيقات، وفهم أخلاقيات التكنولوجيا والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطوير مهارات ريادة الأعمال والعمل في بيئة تعاونية، وكل هذه المحاور مصممة لتزويد المشاركين بفهم شامل ومتكامل للتحديات والفرص في عالم التكنولوجيا المالية.

الفريق الفائز

توّج فريق مكون من خمسة طلاب بالجائزة، وهو الفريق المكوّن من كل من سليمان المخيزيم ويوسف العقيل وعبدالعزيز الزنكي وخالد المزيدي وبدر العنزي، وذلك عن مشروعهم المختص في مجال التكنولوجيا المالية.

وعن تجربتهم، قال الفريق أن المشاركة في "رواد" 6.0' كانت بمثابة نقطة تحول حقيقية تجاوزت توقعاتهم على مستوى المعرفة التي قد يكتسبونها، وشدّدوا على أهمية إطار البرنامج الذي علّمهم العمل الجماعي والارتقاء بإمكانياتهم بالتعاون ومشاركة الأفكار كون الطلاب من تخصصات وجامعات مختلفة، هذا علاوة على الإشراف الذي منحهم فهماً عميقاً لمتطلبات السوق وطريقة العمل الفعلي.

وقالوا: "نفخر بهذا الفوز الذي يُعد شهادة على أن الشباب الخليجي يمتلك الإمكانيات لقيادة الابتكار العالمي، ونحن جاهزون للمساهمة في غد أفضل. نشكر بنك وربة على إتاحة هذه الفرصة الفريدة والنوعية".

استثمارات وربة في رأس المال البشري: رؤية شاملة

يؤمن بنك وربة بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو استثمار استراتيجي ذو عوائد مضاعفة، يخدم البنك والمجتمع والاقتصاد الكويتي على حد سواء ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية، يركز البنك على تمكين الشباب كقوة دافعة للنمو المستدام كجزء لا يتجزأ من استراتيجية البنك لضمان استمرارية الابتكار وتوفير الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول والتطور ومواكبة التغيرات المحلية والعالمية. من خلال أبرز برامجه مثل برنامج "رواد" وأكاديمية Pulse، يدعم البنك الكوادر بتعزيز قدرتها التنافسية بما يساهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد معرفي قوي في الكويت، قادر على المنافسة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.