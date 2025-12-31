الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء سريان قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

وأوضحت الهيئة أنه بموجب القرار الجديد تم استحداث رسمين جديدين أُضيفا إلى جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، خدمتي "طلب إبرام اتفاقية تسعير مُسبقة أُحادية لأول مرة" و"طلب تجديد أو تعديل اتفاقية تسعير مُسبقة أُحادية" وذلك في إطار تعزيز الامتثال الضريبي، وضمان الكفاءة والفعالية في إجراءات التقديم بالنسبة للخاضعين للضريبة.

كما أشارت الهيئة إلى أن القرار يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تم بموجبه إلغاء الرسوم المتعلقة بخدمتي "إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة (جديدة /بدل فاقد)" و"إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة (جديدة /بدل فاقد)" حيث ستقوم الهيئة بإصدار شهادات تسجيل إلكترونية مجانية لجميع المسجلين، تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) يتيح التحقق من حالة التسجيل إلكترونيًا، بما يغني عن الشهادات الورقية ويعزز سهولة الوصول للخدمات.

عن الهيئة الاتحادية للضرائب

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية للإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة، بداية من التسجيل حتى تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.

-انتهى-

#بياناتحكومية