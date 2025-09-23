سيتراوح حجم الطرح العام الأولي لشركة أليك القابضة الإماراتية للهندسة والإنشاءات المملوكة لحكومة دبي ما بين 1.35 و1.4 مليار درهم (367.6 - 381 مليون دولار) من بيع حصة 20% من أسهمها في سوق دبي المالي، حسب النطاق السعري للسهم المُعلن الثلاثاء.

خلفية سريعة

ستطرح أليك القابضة التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذراع الاستثماري لحكومة دبي، في الاكتتاب الذي يبدأ الثلاثاء ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري مليار سهم.

يأتي الطرح فيما تترقب أسواق الأسهم في الإمارات - التي تنافس البورصة السعودية المتصدرة في الاكتتابات العامة الأولية هذا العام - طروحات عامة أولية تضاف للطروحات الثانوية التي تم تنفيذها مؤخرا وبينها طرح ثانوي لأدنوك للإمداد والخدمات في سوق أبوظبي، ودو للاتصالات في سوق دبي المالي.

يمتد نشاط الشركة العاملة بشكل أساسي في الإنشاءات وتقدم خدمات لقطاعات أخرى كالطاقة، التكنولوجيا وتأجير المعدات منذ 1999. وفي 2017 استحوذت عليها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. تسعى الشركة لاستحواذات بشكل انتقائي يدعم نموها، كما قد تستكشف فرص توسع في دول مجلس التعاون الخليجي.

تفاصيل أكثر عن الطرح

(وفق بيانات رسمية)

- تم تحديد النطاق السعري بين 1.35 و1.40 درهم للسهم الواحد، على أن يتم إعلان السعر النهائي يوم 1 أكتوبر المقبل.

- يشمل الاكتتاب ثلاثة شرائح وهي: الأفراد وتمثل 5% من أسهم الطرح، المستثمرين المحترفين بواقع 94% من أسهم الطرح، والموظفين المؤهلين في شركتي أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بنسبة 1% من إجمالي الأسهم.

- لن تحصل الشركة على أية عوائد من الطرح والتي ستؤول لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والتي ستحتفظ بنسبة 80% من أسهم أليك القابضة بعد الطرح.

- ستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 6.75 - 7 مليار درهم (ما يعادل 1.84 - 1.91 مليار دولار).

- يتوقع أن تقوم شركة أليك القابضة بتوزيع أرباح نقدية 200 مليون درهم في أبريل 2026، و500 مليون درهم عن السنة المالية 2026 تُوزّع على دفعتين في أكتوبر 2026 وأبريل 2027.

- من المتوقع إدراج الأسهم 15 أكتوبر 2025.

