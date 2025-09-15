تعتزم شركة أليك القابضة الإماراتية العاملة في قطاع الهندسة والإنشاءات والتابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذراع الاستثماري لحكومة دبي، طرح عام أولي لحصة 20% من أسهمها في سوق دبي المالي، حسب بيان للشركة الاثنين.

تترقب أسواق الأسهم في الإمارات - التي تنافس البورصة السعودية المتصدرة في الاكتتابات العامة الأولية هذا العام - طروحات عامة أولية تضاف للطروحات الثانوية التي تم تنفيذها مؤخرا وبينها طرح ثانوي لأدنوك للإمداد والخدمات في سوق أبوظبي، ودو للاتصالات في سوق دبي المالي.

ويمثل الطرح العام الأولي خطوة استراتيجية لدعم نمو أعمال أليك القابضة مستقبلا. تعمل الشركة في الإمارات والسعودية فيما تسعى للاستفادة من توسع الأنشطة غير النفطية في الدول الخليجية التي تقود خطط لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.

نقاط عن أليك والطرح

(وفق بيانات رسمية وتقارير)

- يمتد نشاطها منذ 1999. وفي 2017 استحوذت عليها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذراع الاستثماري لحكومة دبي.

- تعمل بشكل أساسي في الإنشاءات وتقدم خدمات لقطاعات أخرى كالطاقة، التكنولوجيا وتأجير المعدات.

- تسعى الشركة لاستحواذات بشكل انتقائي يدعم نموها، كما قد تستكشف فرص توسع في دول مجلس التعاون الخليجي.

- ستبيع الشركة مليار سهم وقد خصصت 5% من إجمالي الأسهم للمستثمرين الأفراد.

- سيتم الإعلان عن النطاق السعري وبدء الاكتتاب في 23 سبتمبر، ويستمر الاكتتاب حتى 30 سبتمبر.

- إعلان سعر الطرح النهائي سيكون اليوم الأول من أكتوبر، ويتوقع إدراج الأسهم في السوق يوم 15 أكتوبر.

- يتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي 500 مليون دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

