تعتزم مجموعة دوبيزل للإعلانات المبوبة ومقرها دبي، طرح عام أولي لحصة 30.34% من أسهمها في سوق دبي المالي، وفق بيان الاثنين.

عادت الطروحات العامة الأولية للظهور مرة أخرى في أسواق الأسهم الإماراتية - التي تنافس البورصة السعودية المتصدرة في الاكتتابات العامة الأولية هذا العام - لتعطي زخم إضافي للطروحات الثانوية التي تم تنفيذها مؤخرا وبينها طرح ثانوي لأدنوك للإمداد والخدمات في سوق أبوظبي، ودو للاتصالات في سوق دبي المالي.

تعمل مجموعة دوبيزل من خلال عدد من المنصات أبرزها دوبيزل وبيوت. دوبيزل التي تأسست في 2005 تشمل العقارات والسيارات والإلكترونيات والسلع والإعلانات المبوبة العامة. أما بيوت التي أطلقت في 2008 فهي متخصصة فقط بالعقارات.

تفاصيل عن المجموعة والطرح

(حسب بيانات رسمية وتقارير إعلامية)

- يقوم نموذج أعمال المجموعة على عقود اشتراك عادة ما تكون سنوية مع المعلنين من مطوري العقارات والوكالات ووكلاء بيع السيارات، فيما يدفع البائعون الأفراد مقابل كل إعلان على المنصات.

- تعمل مجموعة دوبيزل في دول الخليج ومصر، وقد مثلت الإمارات 89% من الإيرادات المعدلة للنصف الأول من 2025.

- تسعى المجموعة لتسريع نمو عملياتها في أسواقها الرئيسية خاصة الإمارات والسعودية، فيما تستكشف فرص الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي، لتوسيع نطاق منصتها، وزيادة الأرباح.

- ستبيع دوبيزل 1.25 مليار سهم في سوق دبي المالي، تتضمن أسهم حالية وأسهم جديدة. وقد تم تخصيص 3% من الأسهم للمستثمرين الأفراد.

- سيتم إعلان النطاق السعري وبدء الاكتتاب يوم 23 أكتوبر الجاري ويستمر الاكتتاب حتى 29 أكتوبر للأفراد والمؤسسات والمستثمرين المؤهلين.

- من المتوقع بدء تداول الأسهم في السوق 6 نوفمبر المقبل.

- يتوقع أن يصل تقييم المجموعة إلى نحو ملياري دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا