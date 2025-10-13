دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة دوبيزل القابضة بي إل سي ("مجموعة دوبيزل" أو "الشركة"، ويُشار إليها مع شركاتها التابعة بـ"المجموعة")، وهي المجموعة الرائدة في مجال الأسواق الرقمية للإعلانات المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عزمها المضي قدماً في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في سوق دبي المالي("السوق").

تُعد مجموعة دوبيزل، من خلال منصتيها الرئيسيتين الرائدتين "دوبيزل" و"بيوت"، اسماً راسخاً في دولة الإمارات، إذ تتيح عبر منظومتها الرقمية المتكاملة الربط بين الأفراد والشركات من البائعين والمعلنين من جهة، والمشترين المحتملين من جهة أخرى، وذلك ضمن القطاعات الحيوية، ولا سيما العقارات والسيارات.

تُصنّف دوبيزل باعتبارها الشركة الرائدة في سوق الإعلانات المبوبة للسيارات في دولة الإمارات، وتتصدر المجموعة المرتبة الأولى في سوق الإعلانات المبوبة للعقارات داخل الدولة، وهو ما يعكس مكانتها الراسخة بوصفها الخيار الأساسي للوكالات العقارية وتجار السيارات والمستخدمين على حد سواء.

النقاط الرئيسية للطرح:

يمثل الطرح ما يقارب 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

يتضمن الطرح بيع الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة، بالإضافة إلى الأسهم القائمة التي يملكها المساهمون الحاليون.

يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل أوامر الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب.

من المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 23 أكتوبر 2025، على أن تنتهي في 29 أكتوبر 2025 لكل من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات و المستثمرين المحترفين، ومن المتوقع تسعير وتخصيص الاكتتاب للمستثمرين المحترفين في 30 أكتوبر 2025.

من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("القبول") في أو حوالي 06 نوفمبر 2025.

تلتزم شركة "بروسوس إن في"، أحد أكبر المساهمين (من خلال شركتها التابعة "أو إل أكس بي في")، باستثمار 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي كجزء من عملية الطرح، مما يعكس دعمها الاستراتيجي الدائم لمجموعة دوبيزل.

الطرح يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

وفي معرض تعليقه على الطرح المرتقب، قال عمران علي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل: "تُعدُّ مجموعة دوبيزل السوق الرائدة للإعلانات الرقمية المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستقطب 18 مليون مستخدم نشط شهرياً عبر قطاعات متنوعة تشمل العقارات والسيارات والسلع العامة وغيرها. وقد ارتبطت منصاتنا ارتباطاً وثيقاً بالحياة اليومية للأفراد في الإمارات والسعودية وسائر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تُعتبر ’دوبيزل‘ و’بيوت‘ من بين أكثر العلامات الرقمية شهرةً ومصداقيةً في المنطقة. وتساعد منصاتنا المستخدمين يومياً على اتخاذ قرارات مفصلية في حياتهم، مثل شراء منزل أو سيارة أو إطلاق أعمال جديدة، من خلال توفير تجربة رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام.

ونعتز بشراكتنا مع آلاف الوكالات العقارية والمطورين ووكلاء السيارات، إذ نمكّنهم من الوصول إلى جمهورهم المستهدف بكفاءة أكبر وندعم تنمية أعمالهم؛ من خلال حلول رقمية مبتكرة تدعم تطوير السوق وتعزز مستوى الشفافية والمصداقية.

وأوضح السيد خان، قائلاً: " يمثل الطرح العام الأولي مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة مجموعة دوبيزل، حيث نهدف من خلال توسيع قاعدة المساهمين لدينا إلى تسريع وتيرة النمو، وتعزيز حضورنا في الأسواق التي ننشط فيها، وتحقيق قيمة مستدامة لمستخدمينا وعملائنا وموظفينا ومساهمينا على حدٍّ سواء".

استثمار شركة بروسوس

تلتزم شركة "بروسوس إن في"، أكبر المساهمين في مجموعة دوبيزل (من خلال شركتها التابعة "أو إل أكس بي في")، باستثمار 100 مليون دولار أمريكي في الطرح العام الأولي للمجموعة. ويأتي هذا الاستثمار كجزء من عملية الطرح، ويعكس دعم الشركة المستمر وطويل الأمد لـمجموعة دوبيزل.

وفي إطار تعليقه على هذا الاستثمار، قال فهد بيج، رئيس قسم الاستثمارات لشركة "بروسوس": "منذ استثمارنا لأول مرة في مجموعة دوبيزل عام 2011، كنا شاهدين على نموها لتصبح منصة الإعلانات المبوبة الرائدة على مستوى المنطقة. ويشكل هذا الطرح إنجازاً مهماً ودليلاً ملموساً على رؤية وكفاءة فريق قيادة دوبيزل. لذا يسرنا أن نقدم الدعم في الفصل التالي من مسيرة نمو هذه المجموعة المحلية الرائدة في مجال التكنولوجيا."

تعد "بروسوس" محركاً لأبرز علامات التجارة الإلكترونية المتخصصة بأساليب الحياة في العالم، حيث تمكّن أكثر من ملياري عميل حول العالم من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهي مدرجة في بورصة يورونكست أمستردام بقيمة سوقية تبلغ حوالي 170 مليار دولار.

تفاصيل الطرح:

تعتزم مجموعة دوبيزل طرح ما نسبته 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مالها، بما يعادل 1,249,526,391 سهماً، تتكون من 196,114,887 سهماً جديداً تصدرها الشركة وتبيعها ("الأسهم الجديدة")، إضافةً إلى 1,053,411,504 سهماً يبيعه المساهمون البائعون في الشركة ("أسهم الطرح"). تحتفظ كل من الشركة والمساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، ووفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").

سيتضمن الطرح ما يلي:

الطرح العام ("اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات") للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم من المستثمرين الذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي المالي (كما هو معرف في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم باسم مكتتبي "الشريحة الأولى")، ويمثل ما نسبته 3% من إجمالي الطرح (أي ما يعادل 37,485,791 من الأسهم).

طرح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات (كما هو معرف في قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لعام 2021 (وتعديلاته)، كما هو معرف في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشار إليه باسم "طرح المستثمرين المؤهلين" أو "الشريحة الثانية")، ويمثل ما نسبته 97% من إجمالي الطرح (أي ما يعادل 1,212,040,600 من الأسهم)

من المقرر أن تمتد فترة الاكتتاب لشريحتي الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين المؤهلين من 23 أكتوبر 2025 حتى 29 أكتوبر 2025.

وسيُحدد سعر الطرح النهائي للسهم ("سعر الطرح النهائي") خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، ليكتتب المستثمرون المشاركون في الطرح العام الأولي للأسهم في دولة الإمارات بسعر الطرح النهائي المحدد.

ومن المتوقع إتمام الطرح وقبول الإدراج في أو قرابة 6 نوفمبر 2025، وذلك رهناً بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في دولة الإمارات، بما في ذلك موافقة القبول الخاصة بالاكتتاب والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لشروط اتفاقيات بيع الأسهم الفردية واتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة ومديري السجل المشتركين قبل تاريخ الإدراج ، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائعين، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة، لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً فيما يتعلق بالشركة و365 يوماً فيما يتعلق بالمساهمين البائعين.

علاوة على ذلك، فإن المساهمين الحاليين في مجموعة دوبيزل الذين لا يشاركون في الطرح ("المساهمون غير البائعين") سيوقعون اتفاقيات حظر بيع مع مديري سجل الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقيات حظر بيع الأسهم") تخضع بموجبها الأسهم التي يملكونها لفترة حظر بيع تبدأ من تاريخ الإدراج وحتى انقضاء 365 يوماً بعده.

سيكون الاستخدام الرئيسي لصافي عائدات الطرح الذي تتلقاه الشركة هو (1) تسوية خطة ملكية أسهم الموظفين؛ و(2) تمويل فرص الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية؛ و(3) الحفاظ على المرونة الإستراتيجية لتحقيق النمو في المستقبل.

فيما يتعلق بالطرح العام، ستقوم الشركة والمساهمون البائعون بتعيين شركة إكس كيوب ذ.م.م (X-Cube LLC) وهي مدير استقرار سعري مرخص حسب الأصول من قبل سوق دبي المالي للعمل كمدير استقرار سعري والذي يجوز له، وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، بما في ذلك قواعد التداول لسوق دبي المالي، ولأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في سوق دبي المالي.

بعد الطرح، ستُعيّن الشركة شركة xCube LLC كمزوّد سيولة لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي. ومن شأن هذا التعيين أن يُسهم في تعزيز قابلية تداول أسهم مجموعة دوبيزل من خلال تعزيز استقرار الأسعار وضمان توافر أحجام تداول كافية عند مختلف المستويات السعرية. كما أن تحسين السيولة سيعزز جاذبية أسهم مجموعة دوبيزل لدى قاعدة أوسع من المستثمرين، بما يتيح مرونة أوسع في التداول للمساهمين.

سيتم نشر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين. وقد تم نشر الإعلان العام ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، ومن المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب. وستتوفر نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على الموقع الإلكتروني: http://ipo.dubizzlegroup.com/

تم تعيين روتشيلد آند كو كمستشار مالي مستقل.

كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمستشار إدراج.

وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، و جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمنسقين دوليين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك باركليز بي إل سي، وإي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمديري سجل مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ذ.م.م، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بيانات تؤكد أن الطرح يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من وجهة نظرها. مع تأكيد وجوب قيام المستثمرين بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من أن الطرح يتوافق مع الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.

نظرة عامة على مجموعة دوبيزل

تُعد دوبيزل السوق الرقمية الرائدة للإعلانات المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي علامة تجارية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقوم المجموعة بربط البائعين الأفراد والشركات (المعلنين) بالمشترين المحتملين في قطاعات رئيسية، مثل قطاع العقارات وقطاع السيارات، من خلال منظومتها الرقمية الفعّالة. خلال النصف الأول من عام 2025، جذبت منصات المجموعة ما يزيد على 54 مليون زيارة شهرياً في المتوسط، وذلك بفضل قاعدة قوية من المستخدمين النشطين شهرياً بلغت 18 مليون مستخدم، مما يخلق تأثيراً شبكياً قوياً يسهم في جذب المزيد من الإعلانات والمشترين باستمرار.

ويتمثل محور هذه المنظومة في منصتيها الرائدتين: "دوبيزل"، وهي منصة شاملة تغطي قطاعات العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة العامة، و"بيوت"، وهي منصة متخصصة ومكرسة بالكامل لقطاع العقارات. مما يعكس المكانة الراسخة لكلتا المنصتين في دولة الإمارات كخيار أساسي للوكالات العقارية ووكلاء بيع السيارات.

علاوةً على ذلك، أنجزت المجموعة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية ثلاث عمليات استحواذ استراتيجية ("درايف عربية" و"بروبيرتي مونيتور" و"هتلاقي")، وذلك بهدف ترسيخ حضورها في قطاعي العقارات والسيارات، وتعزيز قدراتها في مجالي المنتجات والبيانات، وتوسيع نطاق عروضها لعملاء الوكالات والمطورين وتجار السيارات. وبالتوازي مع ذلك، عملت المجموعة على تسريع وتيرة توسعها في المملكة العربية السعودية، مرسخةً مكانة Bayut.sa باعتبارها المنصة الرقمية المفضلة للباحثين عن العقارات والمعلنين في المملكة.

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة السوق الأساسية للمجموعة، حيث تستأثر بنسبة 89% من إيراداتها المعدلة للنصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى عملياتها عالية النمو في المملكة العربية السعودية ومصر ودول الخليج الأخرى. ويرتكز نموذج أعمال المجموعة على مصادر دخل مرنة ومحمية، مستمدة بشكل رئيسي من عقود اشتراك (سنوية عادةً) مع مطوري العقارات والوكالات ووكلاء بيع السيارات، بينما يدفع البائعون الأفراد مقابل كل إعلان.

تعتمد المجموعة منصة تقنية خاصة قابلة للتوسع تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سجلها الحافل بإطلاق ابتكارات هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع ونموذج الخدمات المتكاملة الذي يسهم في تعزيز القيمة لعملائها.

مزايا الاستثمار في مجموعة دوبيزل

المجموعة الرائدة في سوق الإعلانات المبوبة بالإمارات، مع جمهور متفاعل بدرجة عالية.

تحتل المجموعة مركزاً ريادياً في سوق الإعلانات المبوبة الرقمية بدولة الإمارات في قطاعيها الرئيسيين: قطاع العقارات وقطاع السيارات. وتعود هذه الريادة إلى علاقاتها القوية مع الوكالات ووكلاء بيع السيارات، وحجم المحتوى الهائل الذي تقدمه، وقاعدة مستخدميها النشطة للغاية، مما يعزز مكانة منصاتها كخيار أساسي للعملاء والمستهلكين في دولة الإمارات، ويحفز فرص تحقيق إيرادات قوية عبر عقودها مع الوكالات ووكلاء بيع السيارات.

في سوق العقارات، تعمل المجموعة في سوق يقتصر التنافس فيها على شركتين، حيث تسيطر على نحو 50% من الإيرادات وتستحوذ على نحو 65% من الزيارات حتى عام 2024. تستحوذ مجموعة على 75% من الجمهور الباحث عن العقارات في دولة الإمارات، مقارنةً بنحو 50% لأقرب منافسيها في سوق الإعلانات المبوبة المدفوعة، وهو ما يؤكد اتساع نطاق قاعدة مستخدميها .

تتمتع منصة "دوبيزل" بمركز ريادي واضح في قطاع السيارات، حيث تستحوذ على حصة سوقية من الإيرادات تبلغ حوالي 87% في عام 2024، وحققت المنصة أعلى نسبة وعي بالعلامة التجارية في قطاع السيارات بدولة الإمارات 1 . واعتباراً من فبراير 2025، حققت المنصة مستوى تفاعل أعلى بواقع 12 ضعفاً، كما أنها تخدم ضعف عدد وكلاء السيارات مقارنةً بأقرب منافس لها في سوق الإعلانات المبوبة المدفوعة.

تأثيرات الشبكة القوية تدعم نموذج أعمال وتوليد دخل قوي ومتميز

ترتكز المجموعة في نموذج عملها على علاقات قوية مع الشركات، خاصةً مع الوكالات العقارية ووكلاء بيع السيارات، وذلك من خلال عقود اشتراك سنوية متجددة ومستقرة، ويساهم هذا النهج في تعزيز ولاء العملاء بشكل كبير ويضمن تحقيق تدفقات مالية مستقرة يمكن التنبؤ بها، خاصةً في قطاعي العقارات والسيارات الرئيسيين للمجموعة.

تعتقد المجموعة أن هذا النموذج يوفر لها عدة طرق لزيادة الإيرادات بشكل مستمر، حيث تُطلق بشكل استراتيجي خدمات مبتكرة تدعم توليد العملاء المحتملين، مما يُشجع الوكالات ووكلاء بيع السيارات على اعتماد باقات شاملة بقيمة أعلى، مع التركيز على تحقيق عائد على استثمار العملاء.

في قطاع العقارات بدولة الإمارات، تطبق المجموعة نظام تسعير ديناميكي يعتمد على الرصيد يربط إنفاق الوكالات بشكل مباشر بمعدلات توليد العملاء المتوقع والعائد على الاستثمار. أما في قطاع السيارات، فيُطبّق نهج مماثل قائم على الائتمان مع وكلاء بيع السيارات، بينما يُحقّق البائعون الأفراد أرباحاً من خلال نموذج الدفع مقابل كل إعلان. واستكمالاً لهذه النماذج، تُحظى الوكالات ووكلاء السيارات بإمكانية الوصول إلى أدوات وتطبيقات متكاملة خاصة بالمجموعة، تسهم في إدارة مخزون السيارات، وتتبع العملاء المحتملين، وتعزيز تفاعل العملاء، مما يُعزّز القيمة التي تقدمها المجموعة لعملائها المحترفين.

إمكانية استغلال السوق، حيث أنه مهيأ لنمو متسارع

تعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهما من أكبر وأقوى الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وتستفيد المنطقة من اتجاهات ديموغرافية قوية وأسس اقتصادية كلية متينة.

على الرغم من كونها سوق غير مخترقة مقارنة ببقية الأسواق الناضجة على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يصل إجمالي السوق المستهدف للإعلانات المبوبة في القطاعات الرئيسية التي تستهدفها المجموعة إلى 2.4 مليار دولار أمريكي 1 .

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تشهد الإعلانات المبوبة في قطاعي العقارات والسيارات بدولة الإمارات نمواً مطرداً على خلفية ارتفاع عمولات الوكالات ووكلاء بيع السيارات وتنامي الطلب على السيارات المستعملة، بينما لا تزال الإعلانات المبوبة في المملكة العربية السعودية في مرحلة مبكرة من رحلة نموها وتتمتع بإمكانات كبيرة لتحقيق الإيرادات على المدى الطويل.

بالإضافة إلى الإعلانات المبوبة، تقدم المجموعة خدمات متكاملة في المملكة العربية السعودية، وهو نموذج أعمال نجحت المجموعة في تطبيقه سابقاً ضمن مناطق جغرافية أخرى. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي السوق المستهدف للخدمات المتكاملة في المملكة حوالي 9.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وهو ما يمثل فرصة مختلفة وإضافية على أرباح المجموعة من الإعلانات المبوبة.

فرصة نمو مميزة في المملكة العربية السعودية

بدأت المجموعة توسعها في المملكة في عام 2024، وتتبنى استراتيجيتين مختلفتين: الأولى هي توسيع أعمال الإعلانات المبوبة الأساسية، والثانية هي إطلاق قسم جديد للخدمات المتكاملة مصمم لتلبية الاحتياجات المحددة لسوق العقارات السعودي.

في مجال الإعلانات المبوبة، تعزز المجموعة من مكانة Bayut.sa كمنصة رقمية رائدة ومفضلة للباحثين عن العقارات والوكالات والمُطوّرين في المملكة، مجددة بذلك النموذج الناجح الذي طبقته في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. إذ تجاوزت الزيارات الشهرية لمنصة Bayut.sa معدل 3.5 مليون زيارة، ووصل عدد عملائها في الإعلانات العقارية المدفوعة إلى 2,300 عميل، كما زاد عدد إعلاناتها النشطة شهرياً بثلاثة أضعاف ليتجاوز 26,800 إعلان في أبريل 2025.

توفر خدمات Bayut.sa المتكاملة منصة شاملة مدعومة بالتكنولوجيا، تغطي كافة احتياجات المبيعات والتسويق الرئيسية لمطوري العقارات في مكان واحد. ويجمع هذا الحل الشامل بين التسويق الكامل للمشاريع، وطرق التسعير المعتمدة على البيانات، وتوفير سوق خاص بالوكالات لبيع مشاريع المطورين، ودعم شامل للمبيعات، مما يرسي منظومة متكاملة تربط المطورين والوكالات والمشترين النهائيين. ويعالج هذا النموذج التحديات الرئيسية التي يواجهها المطورون، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يسلّموا نحو 600,000 وحدة سكنية بحلول عام 2030.

منظومة تقنية ومنصة بيانات متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتمتع باستثمارات جيدة وقابلة للتوسع لمواكبة النمو

تتمتع مجموعة دوبيزل بسجل حافل من الابتكارات التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى القطاع، والتي تلبي احتياجات المشترين والبائعين وكذلك العملاء المحترفين، وتأتي مدعومةً بمنصة تقنية متكاملة وقابلة للتوسع.

أطلقت المجموعة منتجات متميزة وأدوات تقنية متطورة مثل TruBrokerTM و TruEstimateTM ، مما عزز درجتها على مؤشر صافي نقاط الترويج بين الوكالات، والذي يزيد بواقع 3.2 ضعف عن أقرب منافسيها 4 في سوق الإعلانات المبوبة في دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المجموعة BayutGPT ؛ مساعدها الافتراضي المتطور الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، مما ساهم في إرساء معايير جديدة لتجربة العملاء وتعزيز ريادتها في السوق.

تتمتع مجموعة دوبيزل بأساس قوي يسهم بتعزيز ريادتها في دولة الإمارات ودعم توسعها في الأسواق عالية النمو مثل المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال منصة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وغنية بالبيانات.

مزيج نادر من نمو الإيرادات المتكررة وتوسّع هوامش الربح وتوليد تدفقات نقدية قوية

حققت مجموعة دوبيزل نمواً كبيراً في الإيرادات المتكررة، وزيادة في هوامش الربح، وجاء ذلك مدعوماً بتوليد تدفقات نقدية قوية، حيث سجلت خلال النصف الأول من عام 2025 هامش ربح بنسبة 46% في دولة الإمارات، مما يرسي أساساً قوياً لأعمالها الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت.

بفضل نموذج العمل المعتمد على تقليل الاستثمار في الأصول الثابتة، والبنية التحتية القابلة للتوسع، واستراتيجية إدارة التكاليف المنضبطة، بالإضافة إلى المنصة التقنية الخاصة بالشركة، بقيت احتياجات الإنفاق الرأسمالي معتدلة، ما دعم استمرار تحقيق معدلات عالية لتحويل التدفقات النقدية الحرة.

عززت المجموعة مكانتها في أسواقها الرئيسية عبر مزيج من توسيع نطاق حضورها، وقيادة السوق، والاعتماد بشكل أساسي على نظام الاشتراك مع الوكالات ووكلاء بيع السيارات.

فريق إدارة استثنائي بقيادة المؤسسين وسجل متميز في تحقيق النمو المربح

يقود مجموعة دوبيزل فريق إداري يتمتع بخبرة واسعة في هذا القطاع وسجل حافل بالنجاح في تحقيق النمو. وقد شغل المؤسسان المشاركان؛ عمران علي خان وزيشان علي خان مناصب قيادية في المجموعة منذ تأسيسها.

تواصل المجموعة العمل مع توفير مجال واسع لتحقيق المزيد من الأرباح عبر منصاتها، ويأتي ذلك مدعوماً بالأسواق الكبيرة والمتنامية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المزيج الاستثنائي من الأداء القوي، وقيادة السوق، والإمكانات الكبيرة لتحقيق الأرباح، وديناميكيات القطاع الأساسية المواتية.

استراتيجية النمو لمجموعة دوبيزل

تنمية السوق الرئيسية

ينصب التركيز الاستراتيجي الرئيسي لمجموعة دوبيزل على تسريع النمو في أسواقها الرئيسية، وخاصةً في دولة الإمارات، وذلك من خلال توسيع نطاق خدماتها في قطاعي العقارات والسيارات.

لا تزال الإعلانات المبوبة في دولة الإمارات تعاني من نقص في الانتشار مقارنةً بالأسواق العالمية المماثلة الأكثر تقدماً. ففي قطاع العقارات بدولة الإمارات، يبلغ معدل تحصيل الإيرادات، وهو نسبة إنفاق الوكيل على منصات الإعلانات المبوبة من إجمالي ما يحصل عليه من عمولات، حوالي 3.0%، ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 5.4% بحلول عام 2030، وإمكانية وصوله إلى نحو 12.2% بعد ذلك، مثلما يحدث في أسواق الإعلانات المبوبة المتقدمة. وفي قطاع السيارات بدولة الإمارات، تستحوذ منصات الإعلانات المبوبة حالياً على نحو 2.9% من إجمالي أرباح وكلاء بيع السيارات، مع إمكانية الوصول إلى 8.7%، مثلما يحدث في أسواق الإعلانات المبوبة المتقدمة1.

تتمتع مجموعة دوبيزل بمكانة جيدة تمكنها من تعزيز فرص تحقيق الأرباح، وذلك بفضل ريادتها وعلاقاتها القوية مع الوكالات ووكلاء بيع السيارات، بالإضافة إلى العوامل الأساسية الداعمة - بما في ذلك النمو السكاني، لا سيما في شريحة الشباب، والطلب المتزايد على العقارات والمركبات.

التوسع في أسواق جديدة

تواصل مجموعة دوبيزل توسيع أنشطتها في أسواق جديدة، مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية التي تمتلك أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي.

تعتمد استراتيجية المجموعة في المملكة العربية السعودية على تكرار النجاح الذي حققته في دولة الإمارات، وذلك من خلال تقديم إعلانات مبوبة قوية، مدعومة بمجموعة من العوامل مثل النمو العمراني المتسارع، والنمو السكاني، والبيئة التنظيمية المتطورة، إلى جانب توسيع نطاق خدماتها المتكاملة المخصصة للسوق السعودية.

النمو غير العضوي وعمليات الاندماج والاستحواذ

تواصل مجموعة دوبيزل بحثها عن عمليات استحواذ استراتيجية ومثمرة لتعزيز منصتها وتوسيع قدرات المنتجات والبيانات، مما يؤكد اتباعها نهجاً منضبطاً في تحديد ودمج الشركات التي تتكامل بشكل وثيق مع عملياتها الأساسية وتُكمّل سلسلة القيمة لأعمال الإعلانات المبوبة الرئيسية والخدمات المتكاملة للمجموعة.

تستكشف المجموعة فرص الاندماج والاستحواذ في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد الشركات التي تتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع نطاق منصتها، وزيادة تحقيق الأرباح، وتوسيع نطاق القيمة عبر قطاعي العقارات والسيارات.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

عند إتمام عملية الطرح، سيكون رأس مال الشركة المدفوع 82,368,253 درهماً إماراتياً مقسماً إلى 4,118,412,630 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.02 درهم إماراتي لكل سهم.

تعتمد قدرة الشركة على توزيع الأرباح على عدد من العوامل، من بينها توفر احتياطيات قابلة للتوزيع وخططها للنفقات الرأسمالية وغيرها من المتطلبات النقدية في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ما يضمن أن الشركة ستوزع أرباحاً من الأساس، أو مقدار تلك الأرباح في حالة توزيعها.

سوف يعتمد أي مستوى لتوزيعات الأرباح أو سدادها على عدة أمور من بينها الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة وطرق النمو الإضافية، وسوف يستند ذلك إلى تقدير مجلس الإدارة ورهناً بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية.

تتوقع الشركة على المدى القريب إعادة استثمار التدفقات النقدية في تنمية أعمالها، مع التركيز على ابتكار المنتجات والتوسع في الأسواق، سواء كان ذلك نمواً عضوياً (بصفة خاصة في المملكة العربية السعودية) أو غير عضوي من خلال أنشطة الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية.

أما على المدى المتوسط، فإن الشركة تهدف إلى وضع سياسة توزيع أرباح جذابة للمساهمين، بما يتماشى مع توقعاتها القوية لتوليد التدفقات النقدية.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة دوبيزل، يرجى زيارة: http://ipo.dubizzlegroup.com/

المساهمون البائعون

كينجز واي فرونتير كونسيومر إنترنت فاند إل بي

كينجز واي إف سي آي كو إنفستمنت إس بي سي - المحفظة المنفصلة الأولى

كينجز واي إف سي آي كو إنفستمنت إس بي سي - المحفظة المنفصلة الثالثة

كيه سي كيه ليمتد

مؤسسة ها ميم

زيشان علي خان

أكاسيا كونسيرفيشن ماستر فاند (أوفشور) إل بي

جوناي إل بي

جوناي الثالث إل بي

زامزامة

صندوق بيرمونت ماستر فاند (سي آي) إل بي

إكسور سييدز إل بي

بيلفر إنفستمنت بارتنرز

إيفربلو إم بي جي 2018 ذ.م.م.

منصور أحسان

لايم بارتنرز ذ.م.م.

علي شهيد رنا

سكوت كابنيك

نزهات شهيد

روزندال وشركاه القابضة ليمتد

صندوق استراتيجيات الشراكة في الأسواق الناشئة التابع لشركة باين كابيتال إل بي

جيك86 ذ.م.م.

حول مجموعة دوبيزل:

تُعد دوبيزل السوق الرقمية الرائدة للإعلانات المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي علامة تجارية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقوم المجموعة بربط البائعين الأفراد والشركات (المعلنين) بالمشترين المحتملين في قطاعات رئيسية، مثل قطاع العقارات وقطاع السيارات، من خلال منظومتها الرقمية الفعّالة. ويتمثل محور هذه المنظومة في منصتيها الرائدتين: "دوبيزل"، وهي منصة شاملة تغطي قطاعات العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة العامة؛ و"بيوت"، وهي منصة متخصصة ومكرسة بالكامل لقطاع العقارات. تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة السوق الأساسية للمجموعة، حيث تستأثر على غالبية إيراداتها، بالإضافة إلى عملياتها عالية النمو في المملكة العربية السعودية ومصر ودول الخليج الأخرى. جذبت منصتي "دوبيزل" و"بيوت" ملايين المستخدمين شهرياً، وكان هذا الإقبال القوي مدعوماً بالوعي القوي بالعلامة التجارية، وتفاعل الجمهور القوي معهما، والعلاقات الوثيقة مع الوكالات العقارية ووكلاء بيع السيارات.

