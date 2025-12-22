دبي: أعلنت شركة "بيبول سترونج" PeopleStrong ، المزوّد الرائد في آسيا لحلول البرمجيات كخدمة SaaS لإدارة رأس المال البشري، اليوم عن تعيين "تايفون توبكوك" في منصب نائب رئيس أول للعمليات الدولية. ويأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه الشركة زخماً متسارعاً في مسيرتها، في أعقاب استثمارات استراتيجية من "غولدمان ساكس"، بالإضافة إلى انضمام "دينيش كارا"، رئيس مجلس الإدارة الأسبق لبنك الدولة الهندي، إلى مجلس إدارة "بيبول سترونج".

ويتمتّع "تايفون" بخبرة واسعة في القطاع وسجل حافل بالإنجازات في مجالات القيادة وتحقيق النمو وتنفيذ الاستراتيجيات ضمن مؤسسات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار كمحرّك رئيسي لأعمالها. وخلال العقد الماضي، اضطلع بدور محوري في قيادة مبادرات التحول الرقمي واسعة النطاق ومشاريع التكنولوجيا المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط، والأسواق الدولية، حيث عمل بشكل وثيق مع حكومات وهيئات تنظيمية ومؤسسات كبرى تمر بمراحل متسارعة من النمو والتغيير. كما شغل "تايفون" مناصب قيادية رفيعة في عدد من الشركات العالمية الرائدة، بما في ذلك "أكينون" (Akinon)، و"ساس" (SAS)، و"ساب" SAP و"هيوليت باكارد" (HP). وقد حصل على لقب "أنجح مسؤول رقمي تنفيذي في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018"، كما تم إدراجه ضمن قائمة أبرز 100 شخصية ضمن القطاع الرقمي "ديجيتال 100" التي تصدرها مجلة "فاست كومباني"(Fast Company) المتخصصة في التكنولوجيا والأعمال والتصميم لعامي2020 و2021، والتي تحتفي بأبرز القيادات المؤثرة في مجال التحول الرقمي على مستوى العالم. وإلى جانب أدواره القيادية في القطاع المؤسسي، يمتلك "تايفون" خبرة واسعة كمدرّب تنفيذي وعضو في مجالس إدارات، حيث يكرّس جهوده لدعم مبادرات تمكين المرأة في القيادة وتعزيز برامج التعليم والتطوير المهني لها.

وبهذه المناسبة، قال سانديب تشودري، الرئيس التنفيذي لشركة بيبول سترونج: "أصبح تطوير رأس المال البشري، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، أولوية وطنية وعاملًا رئيسيًا في تعزيز التنافسية. وخلال العقد المقبل، سيكون نجاح المنطقة مرهونًا بقدرتها على الاستفادة من الكفاءات الموهوبة، وتعزيز المرونة، وتبنّي الذكاء كركيزة أساسية للنمو"، وأضاف: "يسعدنا انضمام تايفون إلى فريقنا في هذه المرحلة المفصلية. فخبرته الواسعة في المنطقة، إلى جانب تقنياتنا المتقدّمة في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيلي، تُعزّز من قدرة بيبول سترونج على دعم المؤسسات في بناء منظومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقابلة للتوسّع لإدارة الموارد البشرية بما يتماشى مع متطلبات المستقبل"، مؤكداً أن "خبرة تايفون في بناء وتوسيع أعمال التكنولوجيا على مستوى المنطقة تشكّل رافعة قوية تعزز قدراتنا القيادية، وتمكّننا من تسريع وتيرة التنفيذ وتعميق حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وبدوره، قال "تايفون توبكوك"، النائب الأول لرئيس العمليات الدولية في شركة "بيبول سترونج": "بعد سنوات من العمل في أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية، أكثر ما شدّ انتباهي لدى انضمامي إلى "بيبول سترونج" هو تركيزها الواضح على استشراف وتمكين مستقبل المواهب وبيئة العمل".

وأضاف: "لطالما كانت بيبول سترونج في طليعة الشركات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المواهب. وأنا متحمس للعمل مع الفرق المختلفة لاغتنام الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى حول العالم، ومساعدة المؤسسات على بناء قوى عاملة متمكنة وقادرة على دفع عجلة النمو المستدام للشركات".

وبصفته نائب الرئيس الأول للعمليات الدولية، سيتولى تايفون قيادة استراتيجية النمو الدولي لشركة "بيبول سترونج"، مع تركيز مبدئي على تسريع وتيرة التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون مقره في العاصمة السعودية الرياض. وتُسهم هذه الخطوة في تدعيم الهيكل القيادي الإقليمي للشركة، لما يتمتع به تايفون من خبرة واسعة في قطاع المؤسسات، وفهم عميق لديناميكيات السوق المحلية، والأطر التنظيمية، وتوقعات العملاء. وقد استثمرت شركة "بيبول سترونج" بشكل كبير في البنية الوكيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر MAAX (منصة التجارب القائمة على بنية متعددة الوكلاء)، وتواصل تعزيز تقنيات الموارد البشرية المرتكزة على الذكاء الاصطناعي الوكيلي من خلال إطلاقات نوعية، مثل "شريك التوظيف المعتمد على الذكاء الاصطناعي" و"وكيل علاقات الموظفين"، وكلاهما أثار اهتماماً واسعاً في السوق منذ إطلاقهما.

وتدعم شركة "بيبول سترونج" أكثر من 500 مؤسسة، وتخدم ما يزيد عن مليوني مستخدم، وتُعالج أكثر من 1.75 مليون كشف راتب شهريًا. ويُعد تطبيق الموارد البشرية للهواتف الذكية التابع لها من بين الأعلى تقييماً على مستوى العالم، بحصوله على تقييم 4.8 من 5 على منصّتي أيزو وأندرويد. كما ظهرت الشركة بشكل متكرر في تقرير "صوت العميل" الصادر عن مؤسسة "جارتنر"، وحصلت على لقب "الخيار المفضل للعملاء" ضمن فئة حلول إدارة رأس المال البشري السحابية (Cloud HCM Suites) للشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف، وذلك خلال الفترة من عام 2022 إلى 2025.

حول بيبول سترونج:

تُعد "بيبول سترونج" من أبرز وأشمل منصات البرمجيات كخدمة (SaaS) المتخصصة في إدارة رأس المال البشري في آسيا. وتُركز الشركة في حلولها التكنولوجية للموارد البشرية على تقديم تجربة موظف استثنائية، وتمكين الشركات من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتعزيز مرونتها التشغيلية.

حازت "بيبول سترونج" على تصنيف "أفضل بيئة عمل"، وساهمت في تبسيط حياة العمل داخل أكثر من 500 مؤسسة كبرى في اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ الناشئة، حيث تمكّن أكثر من مليوني موظف من خلال نظام تشغيل للمواهب يرتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، ويعتمد نهج "الهاتف الذكي أولاً". وتغطي قدرات الشركة التكنولوجية مختلف مراحل دورة حياة الموظف، بدءاً من التوظيف وحتى انتهاء الخدمة، بما يشمل إدارة رأس المال البشري، وكشوف الرواتب، واستقطاب المواهب وإدارتها، إلى جانب أدوات التعاون المؤسسي.

وتُصنَّف بيبول سترونج ضمن أفضل 5 شركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفق تقرير Peer Insights من جارتنر، كما حازت على لقب "الخيار المفضل للعملاء" في تقرير "صوت العميل" الصادر عن مؤسسة جارتنر، لفئة حلول إدارة رأس المال البشري للشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف، وذلك لأربع سنوات متتالية (2022، 2023، 2024، و2025). كما تم تكريم الشركة بلقب "مزوّد الحلول للعام" ضمن جوائز جوائز "إيكونوميك تايمز" لرأس المال البشري.

