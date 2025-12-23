نيكولاي ملادينوف: أعداد النساء العاملات في وظائف التصنيع وسلاسل الإمداد زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2023 والسيدات يشكلن اكثر من 50٪ من فريق الإدارة بالشركة

نشوى صبري: يُشكل التمكين جزءًا أصيلًا من هوية الشركة، ومبادرات مثل «مكانك» تجسد قدرتها على تحويل القيم إلى ممارسات ونتائج واقعية .

القاهرة: أعلنت شركة الأهرام للمشروبات عن إطلاق مبادرة فريدة من نوعها تحمل اسم "مكانك"، في خطوة تُعد من بين الأكثر جرأة في تاريخ الشركة، وذلك في اطار اجندتها الشاملة للتنوع والمساواة والشمول. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مشاركة المرأة بشكل واسع في مجالات العمل الفنية والتصنيع وسلاسل الإمداد، وذلك عبر مختلف عمليات الشركة، وذلك بالتزامن مع احتفالات الشركة بتحقيق إنجازًا غير مسبوق، ونجحت في كسر الحواجز التقليدية، عبر تعين أول سيدتين مصريتين تحصلان على شهادة رسمية معتمدة لقيادة الرافعات الشوكية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف تعزيز التنوع والتمكين، ودعم حضور المرأة في مختلف مواقع العمل، بما يرسخ التزامها ببناء مسارات مهنية مجزية وشاملة وخلق فرص عمل جديدة في مجالات اعتُبرت لفترات طويلة حكراً على الرجال

ويعكس هذا التقدم رؤية شركة الأهرام للمشروبات الراسخة لتحويل قيم التنوع والمساواة والشمول إلى واقع ملموس في كافة عملياتها، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر ابتكاراً وتحقيق نمو مستدام. وقد انضمت السيدتان رسميًا إلى فريق عمل مصنع الشركة بمحافظة الشرقية، ليشكلا نموذجًا ملهمًا في تولي المهام الفنية المتقدمة، في خطوة تعكس كسر الحواجز التقليدية وفتح آفاق غير مسبوقة للمرأة في قلب العمليات التشغيلية.

وحصلت السيدتان على الشهادتين الرسميتين من مركز تدريب المعدات الثقيلة بالعاشر من رمضان التابع للهيئة المركزية للتعمير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد اجتيازهن معايير تدريب دقيقة. ووفرت شركة الأهرام للمشروبات الرعاية الكاملة والتدريب المعتمد لهاتين الرائدتين، لضمان استيفائهما أعلى المتطلبات الفنية ومعايير السلامة المعتمدة.

أعرب نيكولاي ملادينوف، العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات ، عن سعادته بإطلاق مبادرة «مكانك». وقال: "مع مبادرة «مكانك» نحن نعيد تشكيل واتاحة الفرص الممكنة ونعمل على تذليل كافة العقابات وخلق فرص جديدة من نوعها للمرأة فى مجالات تقنية ومتخصصة داخل الشركة. وحصول أول سيدات مصريات على شهادة رسمية لقيادة الرافعات الشوكية يُعد إنجازًا تاريخيًا ومصدر فخر حقيقي لشركة الأهرام للمشروبات، ويعكس التزامنا الثابت بتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز النمو، والتمكين، والشمول، والتقدم".

وأضاف: "منذ عام 2023، زادت أعداد النساء العاملات في وظائف التصنيع وسلاسل الإمداد لدينا بأكثر من الضعف، واليوم تتبوأ النساء مناصب قيادية بكل ثقة وقوة، حيث يشكلن أكثر من 50٪ من فريق الإدارة بالشركة. وتعتبرهذه البداية فقط. نحن نبني مستقبلًا يمنح كل فرد موهوب المساحة والدعم والفرصة للتفوق، لأن التنوع هو محرك الابتكار والنمو في شركتنا".

وتأتي هذه الخطوة في إطار انضمام السيدتين إلى مجموعة متنامية من النساء العاملات في أدوار عديدة بالتصنيع وسلاسل الإمداد بشركة الأهرام للمشروبات، في مجالات تشمل الصيانة، والتحليل المعملي، وضمان الجودة، وإدارة العمليات، وإدارة المصانع. ويعكس ذلك ترسيخ مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ضمن ثقافة الشركة؛ ويمثل مصنع الشرقية نموذجاً حياً لهذا التوجه الذي يمتد ليشمل المقر الرئيسي وكافة مصانع الشركة الأربعة، حيث تقود شبكة قوية من النساء مسيرة التطوير ويعززن الحضور النسائي في مختلف المجالات الفنية

وعبرت نشوى صبري، مديرة ادارة الموارد البشرية بشركة الأهرام للمشروبات عن سعادتها بانضمام هاتين الرائدتين إلى مجموعة من النساء الملهمات في مصنع شركة لشركة الأهرام للمشروبات بالشرقية : " يُشكل التمكين جزءًا أصيلًا من هوية الشركة، ومبادرات مثل «مكانك» تجسد قدرتها على تحويل القيم إلى ممارسات فعلية". وأضافت: "هذا التوجه كان أحد الأسباب الرئيسية وراء حصول الشركة على لقب أفضل صاحب عمل (Top Employer Award)لثلاث سنوات متتالية. ونلتزم بخلق مسارات تتيح للنساء النجاح في الأدوار الفنية والقيادية على حد سواء".

وفي إطار جهودها نحو دعم تمكين المرأة داخل الشركة، تحرص الشركة ايضا على دعم وتمكين المرأة فى المجتمع؛ ومن أبرزها شراكتها مع «أورنج كورنرز مصر» لدعم ريادة الأعمال، وهي الشراكة التي نجحت على مدار عامين في دعم أكثر من 250 رائد أعمال و140 شركة ناشئة، تمثل النساء 50% منهم، ويقدمون حلولاً تجارية مبتكرة ومستدامة في المجالات البيئية والتكنولوجية والزراعية.

كما تتعاون الشركة مع مؤسسة «جذور» عبر برنامج «سليل» لدعم المشروعات الصغيرة التي تديرها نساء في المجتمعات الأقل حظاً، إلى جانب توفير التدريب الفني وبناء مهارات التوظيف في مختلف أنحاء الجمهورية.

وجاءت مبادرة «مكانك» لتُعزز مجموعة الشراكات والبرامج التي تطبقها شركة الأهرام للمشروبات ضمن رؤيتها الشاملة للتمكين، والتي تهدف إلى فتح أبواب أوسع أمام النساء للدخول إلى مجالات العمل الفنية والاقتصادية، وتطوير مهاراتهن، وبناء خبرات تؤهلهن للنجاح والترقي. وتمثل المبادرة ركيزة أساسية في دعم وصول المرأة إلى مواقع القيادة داخل الشركة وفي المجتمع.

