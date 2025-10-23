دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مجموعة دوبيزل القابضة ش.م.ع، الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قرارها بتأجيل الطرح العام الأولي المخطط له في سوق دبي المالي.

ومنذ إعلان نيتها للطرح، شهدت مجموعة دوبيزل اهتمامًا كبيرًا وتفاعلًا قويًا من المستثمرين، بما يعكس مكانتها الريادية وربحيتها وآفاق نموها الواعدة في كل من الإمارات والسعودية. ومع ذلك، قررت الشركة تأجيل الطرح العام الأولي المخطط له، على أن تقوم بتقييم التوقيت الأمثل للطرح في المستقبل.

وتؤكد مجموعة دوبيزل التزامها بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز نمو أعمالها المربحة في دولة الإمارات، إلى جانب توسيع نطاق حضورها في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن مجموعة دوبيزل

تُعد مجموعة دوبيزل المنصة الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واسمًا معروفًا على نطاق واسع في دولة الإمارات. ومن خلال منصاتها الرائدة دوبيزل وبيوت، تربط المجموعة بين الملايين من المشترين والبائعين في مجالات العقارات والسيارات والإعلانات العامة.

تحظى المجموعة بمكانة ريادية في السوق الإماراتي الذي يشكل الجزء الأكبر من إيراداتها، كما تدير أعمالًا عالية النمو في كل من السعودية ومصر وعدد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بقوة علاماتها التجارية، وعلاقاتها المتينة مع العملاء، ومستويات التفاعل العالية من المستخدمين.

