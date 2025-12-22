القاهرة، مصر: أعلنت سيمنز هيلثينيرز مصر، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، عن مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي المصري الرابع للأشعة (EIRC 2025)، والذي عقد خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2025. وتأتي هذه المشاركة للعام الرابع على التوالي، انطلاقًا من دورها كشريك استراتيجي لوزارة الصحة والسكان المصرية، وتأكيدًا على التزام الشركة المستمر بدعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، من خلال تطوير قدرات الكوادر الطبية، ونقل المعرفة، وتقديم أحدث التقنيات التشخيصية، وتعزيز الابتكار.

في اليوم الأول من المؤتمر، قام معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة، بزيارة جناح الشركة، حيث اطّلعا على محفظة الحلول والتقنيات المتقدمة التي تقدمها سيمنز هيلثينيرز لدعم التشخيص الدقيق وبناء القدرات البشرية، بما يشمل تكنولوجيا طبية متكاملة تضم التصوير التشخيصي، والعلاج الإشعاعي للسرطان.

وجاءت مشاركة سيمنز هيلثينيرز في إطار رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز قدرات الكوادر الطبية في منظومة الأشعة في مصر، كما سلطت الضوء على حلول متكاملة تجمع بين التصوير الطبي عالي الدقة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، لدعم اتخاذ القرار الإكلينيكي، وتحسين جودة التشخيص، والمساهمة في رفع كفاءة واستدامة منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال منصة علمية تجمع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

وتعليقاً على المشاركة في المؤتمر، صرّح المهندس عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثينيرز مصر قائلاً: " نؤمن في سيمنز هيلثينيرز بأن الاستثمار الحقيقي في منظومة الرعاية الصحية يبدأ بتمكين الكوادر الطبية. وكشريك استراتيجي للوزارة، نحرص على نقل أحدث المعارف والتقنيات العالمية إلى الكوادر الطبية في مجال الأشعة في مصر من خلال مشاركتنا المستمرة في المؤتمر الدولي المصري للأشعة. حيث نسعى لدعمهم بالأدوات والتدريب اللازمين لتعزيز دقة التشخيص وتقديم رعاية دقيقة ومرنة، ومبنية على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لجعل الرعاية الصحية متاحة للجميع في كل مكان وبشكل مستدام."

وخلال المؤتمر، قدمت سيمنز هيلثينيرز مجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة من قبل خبراء الشركة، بهدف تطوير المهارات الإكلينيكية وتعزيز الممارسات المهنية لأطباء الأشعة. ففي اليوم الأول، نظمت الشركة محاضرتين، الأولى عن "اكتشاف قوة تقنية التصوير المقطعي للثدي ثلاثي الأبعاد"، والتي سلطت الضوء على دور التصوير ثلاثي الأبعاد في دعم الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتحسين دقة القراءة التشخيصية، والثانية عن دور الذكاء الاصطناعي في الأشعة بعنوان "الذكاء الاصطناعي في تصوير البروستاتا بالرنين المغناطيسي"، والتي وضحت كيف تساهم الحلول الذكية في تحليل الصور المعقدة بكفاءة أعلى ودعم اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة.

وفي اليوم الثالث، نظمت سيمنز هيلثينيرز ورشتي عمل متخصصتين بقيادة خبرائها، الأولى حول التصوير بالرنين المغناطيسي للبروستاتا، والتي تركز على التدريب العملي وتحسين البروتوكولات الإكلينيكية ومشاركة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مهارات الأطباء في هذا المجال، والثانية حول الأشعة المقطعية للقلب، والتي تأتي بعد جلسة بعنوان "كشف ما هو غير مرئي باستخدام تقنية الكوانتم" حيث اتاحت للمشاركين تجربة عملية مباشرة وتطبيق التقنيات المتقدمة للحصول على صور أوضح وتقييم أدق للحالات القلبية.

من جانبه، قال السيد ضياء الشناوي، رئيس قطاع المبيعات بشركة سيمنز هيلثينيرز مصر: " تعكس مشاركتنا في المؤتمر محفظة سيمنز هيلثينيرز الشاملة من حلول التصوير التشخيصي المتقدمة والحلول الرقمية لقطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة لدعم اتخاذ قرارات سريرية أكثر دقة وكفاءة وثقة. ومن خلال ابتكاراتنا في مجالي الأشعة والتشخيص، نهدف إلى دعم مقدمي الرعاية الصحية في تحسين كفاءة سير العمل، وتعزيز دقة التشخيص، والتعامل مع مجالات الأمراض الرئيسية بما يتماشى مع أولويات قطاع الرعاية الصحية في مصر. ومن خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة وبناء شراكات قوية، نواصل الإسهام في تطوير منظومة رعاية صحية أكثر مرونة واستدامة وجاهزية للمستقبل".

وتواصل سيمنز هيلثينيرز تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الحكومة المصرية والمبادرات الصحية الوطنية والمؤسسات الأكاديمية، في إطار رؤيتها طويلة الأمد لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر. ويؤكد التعاون المستمر مع وزارة الصحة والسكان دور الشركة كشريك محوري في دعم أولويات القطاع، من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الشراكات الفعالة لتعزيز مهارات الكوادر الطبية، ورفع جودة ودقة الخدمات الصحية، وتحقيق أفضل النتائج للمرضى. كما تعمل الشركة على تعزيز الوعي الصحي وإحداث أثر مستدام على المجتمع، لترسخ بذلك مكانتها كشريك استراتيجي رائد في صياغة مستقبل الرعاية الصحية في مصر والمنطقة.

