الرياض: أعلنت "كيه كيه آر"، شركة الاستثمار الرائدة عالمياً، اليوم، عن صفقة تمويل استراتيجية مع "أكوا باور"، أكبر شركة خاصة بمجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. وتمثل هذه الصفقة أول استثمار لشركة "كيه كيه آر" في المملكة العربية السعودية، حيث تؤكد الحضور المتنامي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وتعكس التزامها بالتعاون مع الشركات الوطنية الرائدة لدعم البنية التحتية الحيوية في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبموجب الصفقة، ستقوم "كيه كيه آر" بدور الممول الرئيسي من خلال تقديم حلول ائتمانية طويلة الأجل لمحطة "رابغ 3" لتحلية المياه، وهي منشأة حيوية توفر كمية كبيرة من المياه لمنطقة مكة المكرمة. وتجمع هذه الصفقة بين الخبرات التشغيلية الرائدة التي تمتلكها شركة "أكوا باور" والقدرات العالمية لشركة "كيه كيه آر" في ترتيب وتقديم حلول تمويل خاصة تتمتع بجدارة ائتمانية عالية.

وتتوافق صفقة التمويل هذه مع تركيز "كيه كيه آر" على تقديم حلول مستدامة لقطاعات الطاقة والمرافق، وتسهم في دعم مساعي المملكة لتعزيز الأمن المائي على المدى البعيد وتحديث البنية التحتية الأساسية. وتمثل عمليات تحلية المياه أولوية وطنية رئيسية في إطار رؤية السعودية 2030، حيث تؤدي التقنيات المتقدمة القابلة للتوسع وذات التكلفة التنافسية دوراً هاماً في تلبية متطلبات الأعداد المتنامية من السكان.

وتستحوذ "أكوا باور" على الحصة الأكبر في المشروع، وهي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، توفر اليوم 25% من الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة في المملكة وتدير أكثر من 110 منشآت في 15 دولة. وتعد "أكوا باور"، شريكاً هاماً في دعم استراتيجية البنية التحتية والطاقة في المملكة خلال الـ20 سنة الماضية.

وفي إطار تعليقه على هذه الصفقة، قال عبد الحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في "أكوا باور": "يُعد مشروع رابغ 3 أحد الأصول الأساسية لأمن المياه في المملكة، وتعكس المشاركة القوية من المستثمرين الدوليين جودة المشروع وموثوقيته والقيمة العالية لعقود شراء المياه. كما يجسد هيكلة التمويل التزام اكوا باور بالمعايير البيئية، والبنية التحتية المستدامة لقطاع المياه، وذلك من خلال إصدار أول سندات الاستدامة الزرقاء لنا على الإطلاق، والتي من شأنها جذب مستثمرين دوليين جدد إلى محفظتنا التمويلية لمشاريع المملكة العربية السعودية".

بدوره، قال جوليان بارات -ديو، العضو المنتدب ورئيس الشؤون الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط لشركة "كيه كيه آر": "تمثل هذه الصفقة خطوة هامة كأول استثمار وصفقة تمويل خاص لشركة "كيه كيه آر" في المملكة. "أكوا باور" هي شركة وطنية رائدة، ونحن فخورون بدعم أحد أهم مشاريع المرافق العامة في السعودية. يعكس هذا الاستثمار طموحاتنا لتوسيع أعمالنا وتعزيز الشراكات مع الشركات الرائدة، وتوفير رأس المال لتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية التي تساهم في ترسيخ النمو المستدام. ونتطلع لمواصلة التعاون والمساهمة في دعم مسيرة التحول الاستثنائية التي تشهدها المملكة."

ويندرج هذا الاستثمار في إطار التزام "كيه كيه آر" طويل الأمد تجاه المملكة منذ تأسيس مكتبها في السعودية عام 2014م، كما يعكس ثقتها بإمكانات النمو الاقتصادي في المملكة على المدى الطويل والمدعومة بالإصلاحات التنظيمية المستمرة التي تشجع على استقطاب رأس المال الأجنبي. وتتوّج هذه الخطوة عاماً حافلاً بالاستثمارات الإستراتيجية للشركة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضمنت استثمارات في "جلف داتا هب"، وشركة "أدنوك لأنابيب الغاز"، وعيادات آرت للخصوبة، و"بريميالاب"، مع استمرار مساعي الشركة لتعزيز وجودها في المنطقة، حيث قامت بنقل مكتبها بالمملكة إلى مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، وافتتحت مكتباً في أبوظبي إلى جانب مكتبها في دبي.

ويتم تمويل الصفقة من خلال حسابات رأسمالية تشرف عليها "كيه كيه آر".

