رأس الخيمة: نظمت شركة إجادة للعقارات بالتعاون مع شركة لوستر لإدارة العقارات فعاليات معرض رأس الخيمة للاستثمار في المشاريع العقارية لدى شركة "عزيزي للتطوير العقاري" الذي أقيم في قاعة فندق "هيلتون جاردن أن" برعاية سعادة المستشار أحمد سالم سودين، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري وحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين وممثلين عن الشركات ورجال الأعمال.

وأكد المستشار أحمد سودين أن دولة الإمارات تشهد زخماً لافتاً في الحركة الإقتصادية والنهضة العمرانية بفضل توجيهات ورعاية القيادة الرشيدة في دعمها لهذا القطاع الحيوي، وبالتالي التركيز على الاستقرار والتنوع والاستدامة والجاذبية الاستثمارية.

مشيداً بالتطوير في القطاع العقاري في كافة إمارات الدولة والسمعة القوية للعاملين في هذا المجال.

مشيراً إلى أن المعرض في رأس الخيمة يوفر فرصة حقيقية للتعرف عن قرب على المشاريع العقارية التي تعرضها شركة" عزيزي للتطوير العقاري" مع الشركاء في هذا المجال.

وقال محمد العبهري مدير " شركة اجادة للعقارات " إن معرض رأس الخيمة الحالي يوفر منصة مثالية لاستكشاف أفضل فرص الاستثمار ، مع نظرة شاملة على توجهات السوق المحلية والارتقاء بالاستثمار العقاري من خلال عروض وخصومات قوية تقدم خلال المعرض.

وأوضح أن الازدهار السريع الذي يشهده السوق العقاري في الإمارات كافة يفتح آفاق جديدة للمستثمرين في القطاعين الاستثماري والسياحي للتعرف على الفرص الاستثمارية المنافسة في جميع المجالات .

ولفت السيد محمد العبهري إلى أن المعرض يهدف إلى توجيه المواطنين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في القطاع العقاري، فضلاً عن توفير الفرص للمطورين والمستثمرين والمتخصصين للاطلاع على أفضل الفرص الاستثمارية المتوفرة حالياً.

