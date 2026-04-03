تدعم المبادرة مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040 وتعزّز توجهات دبي في التنقل المستدام

استثمار بقيمة 150 مليون درهم عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33

تعكس المبادرة التزام بلدية دبي بتطوير مساحات عامة مستقبلية تدعم الاستدامة والتنقل الحديث وتمكّن تبني أنماط حياة أكثر استدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت بلدية دبي مبادرة جديدة لتركيب محطات شحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية في 600 موقف ضمن الحدائق والشواطئ العامة والمرافق الترفيهية، باستثمار مخطط تبلغ قيمته 150 مليون درهم إماراتي، وذلك بالشراكة مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، لتُؤكد هذه المبادرة التزام البلدية بتطوير مساحات عامة مستقبلية تدعم الاستدامة، وتعزز تبني أنماط حياة أكثر صحة واستدامة، تؤثر إيجابًا على جودة حياة سكان الإمارة.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040، حيث تسهم في تعزيز دور المساحات العامة كممكن رئيسي لمنظومة التنقل المستدام في المدينة. كما يدعم دمج البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الوجهات الترفيهية ذات الإقبال المرتفع، سهولة الوصول إلى حلول النقل المستدام، إلى جانب الارتقاء بتجربة الزوار بشكل عام.

وسيُنفذ المشروع بالتكامل مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الحضرية المستدامة. وتعكس هذه الشراكة مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) التزام بلدية دبي بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص وابتكاراته واستثماراته لتقديم خدمات عامة متطورة وجاهزة للمستقبل.

وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة تركيب 75 محطة شحن فائق السرعة ضمن 150 موقف سيارات خلال العامين المقبلين، حيث ستوزع البنية التحتية للشحن بشكل مدروس عبر الحدائق الرئيسة، وحدائق الأحياء، والشواطئ العامة، بما يضمن توفير مرافق شحن متكاملة وسهلة الوصول ضمن شبكة المساحات العامة في دبي. كما سيركز التنفيذ على تحقيق انتشار جغرافي واسع يغطي المجتمعات والمواقع الحيوية ذات الكثافة العالية، بما يخدم السكان والزوار على حد سواء.

قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV): "من خلال شراكتنا مع بلدية دبي، تفخر الشركة بتوسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في عدد من الوجهات المجتمعية الحيوية، بما في ذلك الحدائق والأسواق والمرافق العامة، ومن خلال دمج حلول الشحن في المواقع الحيوية التي يرتادها أفراد المجتمع، نعمل على جعل التنقل المستدام أكثر سهولة وتوافراً للجميع".

وأضاف سعادته: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم طموحات دولة الإمارات في مجال التنقل الأخضر، وتعزيز جودة الحياة".

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "تعكس هذه المبادرة التزام بلدية دبي بتطوير بنية المساحات العامة لتكون بيئة متكاملة وجاهزة للمستقبل تدعم أنماط الحياة المتغيرة ومتطلبات التنقل المستدام. ومن خلال توفير بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في الحدائق والشواطئ، نُمكّن أفراد المجتمع والزوار من تبني خيارات أكثر استدامة ضمن روتينهم اليومي، مع تعزيز جودة وسهولة الوصول إلى المرافق العامة في الإمارة، وذلك بما يعزز جهودنا في تطوير مرافق شاملة وجاذبة وفق أعلى معايير التصميم والتخطيط الحضري المستدام. ملتزمون بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدمج التكنولوجيا والاستدامة والتميز في تقديم الخدمات ضمن المساحات العامة، بما يضمن كفاءة تشغيلية طويلة الأمد، وأثراً بيئياً إيجابياً، وتجربة مستخدم متقدمة".

وقال علي ال درويش، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية بالوكالة: "هذه الشراكة مع بلدية دبي تتيح لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية UAEV دعم البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، بما يعزز نمو هذا القطاع الحيوي والتحول نحو تنقل مستدام يخدم توجهات المدن المستقبلية الداعمة للاستدامة."

ويُعد هذا المشروع جزءاً من مستهدفات شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، الداعمة للمشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، الذي يستهدف دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، وزيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50% من إجمالي عددها بحلول عام 2050، والذي بدوره يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وتعكس هذه المبادرة تحولاً أوسع في مفهوم تصميم وإدارة المساحات العامة، بحيث لم تعد تقتصر على كونها وجهات ترفيهية فحسب، بل أصبحت بيئات ذكية ومستدامة تدعم أنماط التنقل الحديثة، وتعزز جودة الحياة والسلوكيات المسؤولة بيئياً. ومن خلال دمج البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الحدائق والشواطئ، تعيد بلدية دبي تعريف هذه المساحات كمكونات أساسية في منظومة المدينة الحضرية المستقبلية، حيث تتقاطع مجالات الترفيه والاستدامة والتنقل في تجربة متكاملة.

وسيتمكن الزوار من شحن مركباتهم أثناء الاستمتاع بالأنشطة الخارجية والرياضية والفعاليات العائلية ومناطق ألعاب الأطفال والسباحة والمسارات الساحلية للمشي، بما يجعل الخيارات المستدامة أكثر سهولة وانسجاماً مع تفاصيل الحياة اليومية.

كما يسهم المشروع في دعم طموحات دبي الأوسع لتسريع تبني المركبات الكهربائية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والمحلية المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.

وتواصل بلدية دبي دعوة شركاء القطاع الخاص والمشغلين والمستثمرين والشركات القائمة على الابتكار إلى التعاون في صياغة الجيل القادم من البنية التحتية العامة، بما يؤكد التزامها المستمر بالاستثمار في الحلول المبتكرة التي تضمن أن تبقى الفضاءات العامة في الإمارة وجهات شاملة وسهلة الوصول ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

#بياناتحكومية