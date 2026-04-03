دبي، الإمارات العربية المتحدة : سجل سوق العقارات في دبي 47,955 صفقة بيع بقيمة 176.7 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 5.5% على أساس سنوي في حجم الصفقات، وارتفاع بنسبة 23.4% في قيمتها، حيث أظهر القطاع العقاري مرونة قوية في مارس.

وكشف تقرير سوقي صدر اليوم عن شركة " fämالعقارية" أن قطاع المشاريع قيد الإنشاء هيمن على الربع الأول من العام، حيث استحوذ على 70% من حجم صفقات البيع و71% من إجمالي قيمتها، مما يعكس استمرار دبي في إطلاق مشاريع جديدة من كبرى شركات التطوير العقاري.

وأظهرت بياناتDXBinteract أن سوق العقارات قيد الإنشاء ظل قوياً في مارس، حيث بلغ عدد معاملات البيع 10303 معاملة بقيمة 31.2 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 5.4٪ في الحجم و8.9٪ في القيمة.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "يواصل سوق دبي إظهار مرونة واضحة، حتى في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية. وتستند ثقة المستثمرين التي نشهدها الآن على أسس قوية وشفافية وعوامل نمو طويلة الأجل لا تزال راسخة".

وتصدرت الشقق قائمة المبيعات في الربع الأول من العام، حيث بلغت 36,428 معاملة بقيمة 75.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 10.5%. وارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 17.9% على أساس سنوي لتصل إلى 8,261 صفقة بقيمة 59.1 مليار درهم إماراتي، بينما قفزت مبيعات العقارات التجارية، بما في ذلك المكاتب والمحلات التجارية بنسبة 69.1% لتصل قيمتها إلى 10.2 مليار درهم إماراتي، على الرغم من انخفاض طفيف في حجمها بنسبة 0.6% لتصل إلى 2,048 صفقة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 3.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1,193 صفقة، وبنسبة 14.3% لتصل قيمتها إلى 31.9 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع حجم معاملات التمويل العقاري في الربع الأول بنسبة 7.5% ليصل إلى 11,829 معاملة. وفي السوق الأولية، ارتفع متوسط ​​سعر الفلل بنسبة 35.3% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليون درهم إماراتي، بينما ارتفعت مبيعات الشقق قيد الإنشاء بنسبة 3.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليون درهم إماراتي. في المقابل، انخفضت مبيعات الأراضي بنسبة 23.6%، مما يعكس على الأرجح تحولاً في تفضيلات المشترين نحو العقارات الجاهزة.

وشهد سوق إعادة البيع اتجاهاً مماثلاً، حيث ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليون درهم إماراتي بحلول عام 2025، وهي الآن أعلى بنسبة 35.1% من مستويات عام 2014. وارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق بنسبة 6.3% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليون درهم إماراتي، بينما انخفضت أسعار إعادة بيع الأراضي بنسبة 38.3% لتصل إلى 4.8 مليون درهم إماراتي.

وبلغ إجمالي معاملات الرهن العقاري 11,829 معاملة في الربع الأول، بزيادة قدرها 7.5% على أساس سنوي، بقيمة إجمالية قدرها 59.8 مليار درهم إماراتي، أي بزيادة قدرها 46%. وفي قطاع إعادة البيع، شكلت المعاملات النقدية 67% من النشاط، مقارنةً بنسبة 33% لعمليات الشراء المدعومة بالرهن العقاري.

وبيعت أغلى العقارات خلال الربع الأول من العام مقابل 422 مليون درهم إماراتي في برج أمان ريزيدنسز 2، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 350 مليون درهم إماراتي في جميرا فيرست. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، وتركزت أعلى أحجام المعاملات في المجتمعات الناشئة التي تجذب المشترين بأسعار تنافسية وإطلاق مشاريع جديدة قيد الإنشاء.

أفضل 5 مناطق أداءً من حيث حجم المعاملات في الربع الأول

المنطقة الصفقات القيمة بالدرهم البرشاء جنوب الرابعة 3,162 4.0B جنوب دبي 2,889 5.4B اليلايس 1 2,885 12.9B وادي الصاف 5 2,694 4.5B وادي الصفا 3 2,273 5.3B

متوسط ​​أسعار الشقق في أفضل 5 مناطق

المنطقة متوسط السعر بالدرهم سعر القدم المربع بالدرهم دبي كريك هاربور 2,940,888 2,559 دبي آيلاندس 2,677,091 2,782 الخليج التجاري 2,265,000 2,595 ند الشبا الاولى 1,405,000 3,567 جنوب دبي 1,290,000 1,533

متوسط ​​أسعار الفلل في أفضل 5 مناطق

المنطقة متوسط السعر بالدرهم سعر القدم المربع بالدرهم المعيصم الثانية 15,831,888 1,784 المعيصم الاولى 12,213,000 2,016 اليلايس 5 7,890,888 1,482 ند الشبا الاولى 6,906,000 2,301 جنوب دبي 4,250,000 1,327

أفضل المشاريع مبيعًا في الربع الأول من عام 2026

سوق الشقق السكنية الأساسية

المشروع الحجم القيمة متوسط السعر بنغاطي فنتاج 539 412.4M 699.0K مايباخ 6 –برج ب 403 689.6M 1.4M سييرا باي امان 338 483.2M 1.3M بنغاطي كولينان 326 393.0M 880.0K سمانا بوليفار اند هايتس 281 250.6M 757.8K

فلل السوق الأولية

المشروع الحجم القيمة متوسط السعر داماك آيلاند 2- باهاماس 2 376 1.2B 2.8M داماك آيلاندس 2 - كوبا 371 1.2B 2.9M داماك آيلاند 2- باهاماس 1 357 1.2B 2.9M داماك آيلاند 2- تاهيتي 2 331 1.1B 2.9M داماك آيلاند 2- برمودا 323 1.0B 2.9M

شقق معاد بيعها

المشروع الحجم القيمة متوسط السعر بننسولا 4 62 151.7M 2.2M ذا هولاند جاردنز 54 81.1M 1.5M بننسولا 3 48 87.9M 1.8M اشجار 47 94.8M 2.0M ذا نيبرهود سي 1 46 92.8M 1.9M

فلل معاد بيعها

المشروع الحجم القيمة متوسط السعر روكان 3 46 65.4M 1.2M مثلث قرية جميرا 41 203.2M 5.0M ذا فالي نارا 36 111.8M 2.9M ذا فالي اورانيا 34 103.1M 2.8M اورا 33 176.5M 5.2M

