أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة عن تحقيق قفزة نوعية في أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة، مؤكدًا تجاوز عددهم 18 مليون معتمر، بنسبة نمو بلغت 214% خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى العمرة والزيارة 2026، الذي عُقد أمس في المدينة المنورة، حيث أشار إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضح الربيعة أن نسبة رضا المعتمرين خلال عام 2025 بلغت 94%، في مؤشر واضح على تحسن تجربة المعتمر عبر مختلف مراحل الرحلة، بدءًا من التخطيط وحتى المغادرة، مدعومة بتكامل الخدمات وتسهيل الإجراءات.

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن عدد زوار الروضة الشريفة تجاوز 15.6 مليون زائر، بعد مضاعفة الطاقة الاستيعابية، ما أسهم في تحسين إدارة الحشود وتيسير الدخول للزوار.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على إبراز 87 موقعًا تاريخيًا ووجهات إثرائية، بهدف تنويع التجارب الدينية والثقافية لزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة ومختلف مناطق المملكة، بما يعزز من تجربة الزائر ويطيل مدة إقامته.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، لفت الربيعة إلى أن عدد مستخدمي تطبيق نسك تجاوز 51 مليون مستخدم، مؤكدًا أن التوسع في الحلول الرقمية أسهم بشكل كبير في تسهيل حجز الخدمات وإدارة الرحلات، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى رضا المعتمرين.

وأكد وزير الحج والعمرة أن هذه المؤشرات تعكس التقدم المستمر في تطوير منظومة العمرة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء ميسّرة وآمنة.

