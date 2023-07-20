تهدف الاتفاقية إلى توسيع فرص الدخول إلى الأسواق العالمية في القطاعات والصناعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي مع شركة هندسة الماكينات الصينية (مجموعة سي أم إي سي الصينية)، المؤسسة الرائدة التي تمتلكها وتديرها بشكل مباشر الحكومة المركزية الصينية.

وتنصّ الاتفاقية على توطيد تعاون الطرفين لاستكشاف فرص التوسع المستقبلي في الأسواق العالمية، لاسيما في مناطق الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وشرق آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجموعة من المجالات والقطاعات على مستوى العالم، تشمل الصناعة وتطوير البنى التحتية والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة، علاوة على تطوير المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والخدمات اللوجستية العالمية.

تسري الاتفاقية لمدة ثلاث أعوام، وستركز على الاستفادة من تكامل المزايا بين الطرفين، وتوظيف الموارد المشتركة، وإقامة علاقة تعاون استراتيجية طويلة الأجل قائمة على الثقة والتعاون المتبادل، والتوسع في الأسواق العالمية ذات الاهتمام المشترك.

قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "نتطلع إلى العمل مع مجموعة "سي أم إي سي" الصينية لاستكشاف الفرص المستقبلية على الصعيد العالمي. وبدورنا، سنلتزم بتحقيق المزايا التكميلية لكلا الطرفين، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في إقامة شراكات عالمية مع المؤسسات الرائدة، مثل مجموعة "سي أم إي سي" الصينية، والتي من شأنها توسيع نطاق حضورنا ومشاركة خبراتنا. وتجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة، سنعمل على تسريع وتيرة تسليم مشاريعنا الطموحة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والخارجي."

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال وانغ بو، رئيس مجلس إدارة شركة هندسة الماكينات الصينية: "نسعد بشراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي والتي تتيح المجال للتعاون في مشاريع استراتيجية ضمن مجموعة من القطاعات على مستوى العالم، وتعكس التزامنا بتسخير المزايا والخدمات التي يمتلكها كلا الطرفين لتوسيع نطاق أعمال التطوير، والعمل معاً على بناء مستقبل أفضل للجميع."

وأضاف: "سنعمل على توظيف خبرتنا الواسعة على امتداد ما يقرب من 100 دولة ومنطقة، مع ما تمتلكه مجموعة موانئ أبوظبي من شبكة أعمال متنامية وموارد ضخمة، لتحقيق المنفعة المشتركة، ونفتح معاً أبواب الفرص لتحقيق معدلات نمو جديدة لكلا الطرفين."

سيسهم التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة "سي أم إي سي" الصينية في نمو شبكات الأعمال والموارد، وسيقدم الطرفان حلولاً وخدمات متكاملة لمشاريع كل منهما وفقاً للمتطلبات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أعمال المسح والتصميم والبناء التشغيل والصيانة.

كما سيعطي كلا الطرفين الأولوية لمشاركة بعضهما البعض في إدارة مشتريات المشاريع واختيار الطرف الآخر كشريك في تلك المشاريع.

تعد الصين من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين 75.6 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، تعمل نحو 6,000 شركة صينية حالياً في دولة الإمارات، ويعمل عدد كبير من الصينيين بشكل أساسي في قطاعي البنى التحتية والطاقة الإماراتي.

ويمثل التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة "سي أم إي سي" الصينية فرصة كبيرة لتطوير قطاعي الصناعة والبنى التحتية على الصعيد العالمي، والاستفادة من نمو التجارة المتواصل والمتوقع بين الصين والإمارات، حيث تعتزم كلتا الشركتين استشراف حقبة جديدة من الابتكار والازدهار في المناطق التي تعملان بها.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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