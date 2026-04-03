دبي، الإمارات العربية المتحدة – بحثت غرف دبي مع سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة تطوير الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والهند، والارتقاء بمجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وبحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، شهد الاجتماع الذي عقد مؤخراً مناقشة فرص توسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والهند، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على التكنولوجيا المالية التي تشكل ركيزة أساسية في تطوير منظومات مالية أكثر كفاءة وابتكاراً وابتكار حلول دفع رقمية متقدمة.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز الترابط والتعاون بين شركات القطاع الخاص، ودعم النمو المستدام للعلاقات التجارية البينية. كما تم تسليط الضوء على أهمية التنسيق الوثيق والبناء على الأسس المتينة للعلاقات الاقتصادية الثنائية، لا سيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "ترتبط دبي مع الهند بشراكة اقتصادية ديناميكية ومتنامية، بما ينسجم مع الطموحات المشتركة والنمو المتواصل في العلاقات الثنائية. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يكتسب تعزيز التعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية بقطاعات الأعمال دوراً محورياً في تعزيز الثقة، واستدامة النشاط التجاري، ودعم توسيع مجالات التعاون. نلتزم بمواصلة تعزيز الروابط مع الهند وإتاحة المزيد من الفرص الواعدة للأعمال".

وتُعد الهند أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لدبي، حيث تتصدر الهند قائمة الشركات الأجنبية العاملة في الإمارة. فيما تساهم غرفة دبي العالمية من خلال مكتبيها في مومباي وبنغالور، في دعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والهند.

