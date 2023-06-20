ناقشت الجلسة الثالثة من فعاليات مؤتمر "القمة السنوية لأسواق المال

قطار الطروحات ينطلق"، والتي جاءت بعنوان الأنشطة المصرفية نمو متسارع رغم التحديات، التمويل الاستهلاكي والتعامل مع العميل في ظل الظروف الحالية.

وشارك في الجلسة كل من سعيد زعتر، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت القابضة، ومحمد نجم، رئيس مجلس إدارة زالدي كابيتال والعضو والمنتدب لشركة العربية لحليج الأقطان، وحازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية.

قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس اتحاد التمويل الاستهلاكى، التمويل الاستهلاكى، إن التمويل الاستهلاكي يشهد نموًّا كبيرًا بمصر، مشيرا إلى أنه أصبح الحل الوحيد المتاح لتغطية احتياجات المستهلكين.

القاهرة : أضاف زعتر، أن حجم تمويلات القطاع ارتفع مع زيادة عدد العملاء، مبينا أن شركة كونتكت تعاملت مع الموقف قبل صدور القانون الخاص بالتمويل الاستهلاكي.

ولفت زعتر، إلى أن الفترات الأخيرة، شهدت نموا كبيرا في عمليات التمويل، مؤكدا أن صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى سيعمل على تنظيم عملية السوق والتعامل مع العميل بشكل منظم بعد ظهور مشاكل كثيرة في السنوات الماضية وطرق التعامل بين الشركات والعملاء.

ونوه الرئيس التنفيذى لمجموعة كونتكت المالية القابضة، بأن الشركات مطالبة بتقديم العديد من التسهيلات والامتيازات في ظل زيادة الطب على السوق في كل المحافظات، مع أهمية الاستعانة بالخبرات والتحديثات المستمرة للتمويل الاستهلاكي.

وأوضح أن التعاون والتنسيق بين الشركات يمثل أمرا ضروريا وتبادل المعلومات للحد من المخاطر التي تواجه السوق، وهو ما يسهم في تنوع المنتج مع ضرورة الوعي في التعامل وتوفير احتياجات العميل في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن العميل المصري جيد إلا أنه ينقصه قليلا في الثقافة المالية وهذه الإشكالية من الممكن أن تعالجها الشركات.

كما أكد زعتر، أن الشركة تعد أول لاعب رئيسي للتمويل في مصر، لافتا إلى أن الشركة استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في السوق خلال الأعوام السابقة وحصد العديد من الجوائز وتنوع أدواتها والتواجد في السوق بقوة.

وتابع أن الشركة تنظر للسوق ككل سواء في المدن أو الريف والقرى وجميع المحافظات، مشيرا إلى أن عميل القرى يختلف عن عميل الحضر ويملك قواعد معينة بشأن التعامل.

ولفت إلى أن قطاع التمويل الاستهلاكي، شهد أيضا نموًا ملحوظًا بفضل التوسع بشبكة المتاجر التابعة والشرائح الاستهلاكية التي تقوم بخدمتها مع إطلاق منتجات جديدة، موضحا أن الشركة قامت بإصدار صكوك جديدة،والشركة تستهدف تطوير المنتجات التي تقدمها الشركة لتوفير كافة احتياجات العملاء.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد على التوسع مجال التمويل القائم على التطور التكنولوجي والتقني، ومراعاة احتياجات السوق والاطلاع عليها لتقديم خدمة استثنائية للعملاء.

كما أكد أن الشركة تعمل حاليًا على عملية توريق، مبينًا أن هذه المواد التي من شأنها جلب السيولة تعين الشركة على المضي قدمًا في أعمالها والتوسع في أنشطتها، لافتا إلى ان الشركة ترى أن في السوق العديد من الفرص رغم التحديات والسلبيات الموجودة حاليًا، كما أبرمت لشركة 41 عملية توريق حتى الآن.

وبدروه، قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إنها أصدرت 5 عمليات توريق حتى الآن؛ موضحًا أنها تأثرت سلبيًا بتراجع سعر الصرف وارتفاع الفائدة منذ مارس 2022، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة من 9.25% في مارس 2022 إلى 19.25% في الفترة الحالية أثر على عمليات الاقتراض والتسهيلات التي يقدمها البنك للشركة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، أن تقييم المنتجات تكون وفقًا لسعر صرف يتراوح بين 40 إلى 41 جنيهًا وليس للرسمي البالغ نحو 31 جنيهًا؛ مضيفًا أن شركات التمويل الاستهلاكي تواجه تحديات كبيرة في عملية توفير السيولة في السوق.

وتحدث محمد نجم، رئيس مجلس إدارة زالدي كابيتال والعضو والمنتدب لشركة العربية لحليج الأقطان، عن أهمية وجود الآليات المنضبطة للتعامل مع العميل، في ظل التنوع الكبير الذي يشهده السوق حاليا، مبينا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه عمليات التمويل الاستهلاكي ولابد من وجود ما ينظمها.

وأشار نجم، إلى أهمية أن تضع الشركات خطة للحفاظ على النمو رغم التحديات الهائلة، والابتكار في إيجاد أدوات مبتكرة يكون لها دور كبير في عمليات التمويل.

ولفت إلى أن الحالة التي يشهدها السوق حاليا، تتطلب أيضا من الشركات إيجاد أدوات استثمارية جديدة، مع أهمية وجود الصناديق الاستثمارية لتمويل الأنشطة الآلية غير المصرفية، مؤكدا أن توفير مثل هذه الادوات يساعد في عمليات النمو بصروة أكبر عما يشده السوق حاليا.

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