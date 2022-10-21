"سفين سيرفيور" ستدعم عمليات الفحص والإصلاح والصيانة تحت سطح الماء

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة سفين، العاملة تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، أن وحدة الأعمال البحرية "سفين أوفشور" التابعة لها استحوذت على سفينة دعم بهدف تحسين قدرات الخدمات تحت سطح الماء التي تقدمها مجموعة سفين.

وتم بناء السفينة الجديدة التي تحمل اسم "سفين سيرفيور" عام 2014، وستخضع قبيل دخولها مرحلة التشغيل إلى عملية تحويل شاملة تشتمل على تركيب نظام غوص متكامل لدعم أعمال صيانة وإصلاح الأنابيب الممدودة تحت سطح الماء.

وتتمتع السفينة بسجل ناصع من النجاح في تنفيذ مشاريع متنوعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدمت خدمات دعم شملت الفحص والإصلاح والصيانة، إلى جانب الأعمال الخاصة بالمركبات المائية المُدارة بالتحكم عن بُعد.

وتعتبر "سفين سيرفيور" سفينة خدمات تحت سطح الماء من فئة "في إس 460 إم كي 3" والمصممة من قبل شركة "فيك-ساندفيك ديزاين"، وهي قادرة على حمل 60 شخصاً ويبلغ طولها الإجمالي 75.5 متراً مع حمولة تصل إلى 6,300 طن، وتحمل على متنها رافعة بحرية مدمجة بحمولة 80 طناً ومزودة بنظام معادلة تموج نشط (إي إتش سي)، وتتمتع بإمكانية إتمام المهام حتى عمق 2,000 متراً.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة موانئ أبوظبي: "يأتي الاستحواذ على "سفين سيرفيور" في سياق استراتيجية التوسع التي ننتهجها بهدف تعزيز قدراتنا وتحسين محفظة الخدمات التي نقدمها إلى متعاملينا حول العالم. يفتح الاستحواذ اليوم الباب أمام إمكانيات متميزة للتوسع في قطاع خدمات الدعم تحت سطح الماء وخاصة تلك المتعلقة بعمليات الفحص والإصلاح والصيانة والتي حققت "سفين سيرفيور" الكثير من الإنجازات اللافتة فيها".

وأضاف: "يتمتع قطاع الخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحيوية كبيرة، ونحن واثقون بأننا نقدم عروض خدمات استثنائية مدعومة بأفضل البنى التحتية وبأسطول فريد ومتطور".

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة سفين تحرص على توسيع أسطول سفنها في إطار برنامج النمو الطموح الذي تتبناه والذي يتطلع إلى تقديم نطاق شامل من الخدمات على امتداد خدمات الشحن البحري، وإعادة الشحن، وخدمات الأوفشور، والخدمات تحت سطح الماء، والخدمات البحرية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية ضمن مجموعة كيزاد التي تعد أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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نبذة عن مجموعة سفين

تعد مجموعة سفين ذراع الخدمات البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي ورائدة عالمية في القطاع البحري. تقدم المجموعة خدمات متكاملة وعالمية المستوى توفر قيمة مضافة للمتعاملين على امتداد مناطق عملياتها التي تركز على قطاعات رئيسية تشمل الخدمات البحرية، والشحن البحري ومن ضمن ذلك إعادة الشحن والشحن الإقليمي، بالإضافة إلى حلول خدمات الأفشور والخدمات تحت سطح الماء. ويسهم فريق العمل المتمرس لمجموعة سفين بالإضافة إلى الأسطول المتطور الذي تمتلكه في ضمان الكفاءة القصوى والفعالية وفقاً لأعلى المعايير العالمية لمتعامليها.

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إليزابيث ستاج

أخصائي اتصال خارجي أول

البريد الإلكتروني: elizabeth.stagg@adports.ae

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