بدأ سهم شركة بنيان للتنمية والتجارة المصرية، أول أيام التداول في بورصة مصر الثلاثاء، بأداء باهت، وسجل ارتفاعات طفيفة.

بنيان، التي طرحت 362.9 مليون سهم تمثل نحو 21.94% من رأسمالها، بسعر 4.96 جنيه ( 0.1 دولار)، هي أول طرح عام أولي في بورصة مصر هذا العام التي شهدت إدراجين مباشرين فقط في 2025 بالرغم من خطة حكومية طموحة تستهدف التخارج من 10 شركات خلال العام.

وخلال تعاملات الجلسة الأولى لتداوله، وصل سعر السهم إلى 5.05 جنيه، بارتفاع 1.8% عن سعر الاكتتاب. وهي نسبة طفيفة مقارنة بأداء سهم فاليو للتمويل الاستهلاكي المدرج الشهر الماضي والذي سجل ارتفاعات بنحو 20% خلال ثاني جلسة. وأُدرج سهم فاليو على قواعد خاصة جعلت نسبة صعوده في أول يوم لا تعبر بشكل دقيق عن أداء السهم.

خلفية سريعة جدا على إدراج فاليو

بدأ تداول سهم فاليو - التابعة لمجموعة إي إف جي المصرية الشهيرة - بسعر مرجعي 0.777 جنيه في أول يوم، وهو نفسه السعر الذي تمت به عملية توزيع جزء من أرباح إي إف جي المحتجزة على المساهمين في صورة أسهم في فاليو، وفقا للقيمة الدفترية وليس القيمة الاسمية أو العادلة، وذلك بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد ارتفع السهم بنسبة فاقت الـ 800% في أول يوم تداول ولكنه في الحقيقة وصل إلى 7.4 جنيه وهو نفسه القيمة العادلة للسهم، والحد الأقصى المسموح التداول عنده في أول يوم تداول، وفق القواعد التي منحتها الهيئة لعملية الإدراج.

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نعود لبنيان

بحسب عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية المصرية والمحلل المالي لدى زاوية، يمكن تفسير الارتفاع الطفيف للسهم بعاملين، أولهما تسعير السهم في الاكتتاب عند الحد الأدنى للنطاق السعري "ما يعني أن الطلب على السهم لم يكن قويا بالقدر الكافي".

كانت الشركة قد حددت سعر السهم عند الحد الأدنى للنطاق السعري البالغ 4.96 - 5.44 جنيه، وقد تم تغطية الاكتتاب الخاص الذي مثّل 95% من إجمالي الطرح 6.88 مرة، وتغطية الاكتتاب العام 33.7 مرة.

أما العامل الثاني، وفق الألفي، فهو طبيعة نشاط الشركة الذي يتركز في الاستحواذ على أصول عقارية مثل المباني الإدارية والتجارية وتأجيرها للشركات وهو بحسب الألفي نشاط يجذب نوعية محددة من المستثمرين مما ساهم في الحد على الإقبال على السهم.

"المستثمرين المقبلين على هذا السهم عادةً ما يكون لديهم استراتيجية طويلة الأجل في الاستثمار ولا يبحثون عن طفرات سعرية قصيرة الأجل،" بحسب الألفي.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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