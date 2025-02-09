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سهم جو جرين

تراجع سعر سهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، خلال أول يوم تداول بالبورصة المصرية الأحد، بأكثر من 6% إلى 1.66 جنيه من سعر الإدراج البالغ 1.77 جنيه.

بدأ تداول السهم الأحد، بعد إدراج مباشر لأسهم الشركة دون طرح عام أولي. جاء الإدراج تأكيدا لما قاله هاشم السيد رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية مستشار الطرح قال لزاوية عربي سابقا.

وكان مصدر قال لزاوية أيضا إن القيمة العادلة للسهم تتراوح حول 1.77 جنيه، والذي سيكون سعر الإدراج، ما يعني تقييم الشركة عند الإدراج بنحو 2.5 مليار جنيه.

أما مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" فارتفع بنسبة طفيفة، بلغت 0.01% عند مستوى 30 ألف نقطة.

وتسعى البورصة لجذب الشركات للطرح والتداول في السوق، فيما تخطط الحكومة لطرح 4 شركات تابعة للجيش في البورصة خلال العام الجاري ضمن خطة للتخارج من 10 شركات سواء بالطرح في البورصة أو البيع لمستثمرين.

وحسب مصادر تحدثت لإعلام محلي، فقد تم تعيين مستشار مالي لصفقة تخارج محتملة من بنك القاهرة الحكومي لحصة نحو 60% فيما تجري مؤسسات مالية إماراتية وكويتية فحص نافي للجهالة تمهيدا للتقدم بعرض للاستحواذ على هذه الحصة. وحسب نفس المصادر قد تلجأ الحكومة للطرح في البورصة حال عدم تلقي عروض مناسبة.

توسعات داخلية وخارجية

تستهدف شركة جو جرين التوسع في عدة دول عربية وتجري مفاوضات حاليا للعمل في السعودية، حسب حسام عبد القادر، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية الأحد.

وقال عبدالقادر: "(لدينا طلبات شراكة) فيه ليبيا، الجزائر، موريتانيا، قطر، السعودية.. سلطنة عُمان تم الأمر معاها والسعودية احتمال في رمضان يتم الأمر معاها".

تزرع الشركة حاليا 12 ألف فدان من أشجار الجوجوبا وتصدر جزء من إنتاجها للولايات المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة تستهدف زيادة المساحة المزروعة إلى 16 ألف فدان خلال العامين الجاري والقادم والتوسع في التصدير لأسواق أخرى.

"بدأنا ان احنا نفتح أسواق تانية في اليابان وفي الصين،" حسب عبدالقادر.

ووفق الرئيس التنفيذي، تستهدف الشركة مضاعفة رأس مالها خلال العام الجاري من 140 مليون جنيه (2.8 مليون دولار) إلى 420 مليون جنيه (8.4 مليون دولار).

كما تعمل الشركة حسب عبدالقادر، على التوسع في زراعة الزيتون من نحو ألفي فدان يتم زراعتها حاليا، إلى نحو 5 آلاف فدان خلال عامين.

أسعار الذهب والدولار

خلال تعاملات الأحد، لم تشهد أسعار الذهب تغير يذكر، فيما تراجع سعر الدولار في البنوك طفيفا.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4000 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4571 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

فيما بلغ سعر الدولار في البنوك الرسمية، نحو 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 49.72 جنيه، و50.57 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أخبار شركات

- ارتفع صافي أرباح شركة السادس من أكتوبر "سوديك" العقارية المصرية والمدرجة بالبورصة، خلال العام الماضي، بنسبة 84% على أساس سنوي ليصل إلى 2.53 مليار جنيه، حسب بيان الأحد.

وبلغ إجمالي المبيعات المتعاقد عليها العام الماضي 50.3 مليار جنيه بنمو سنوي 66%، فيما بلغ حجم إلغاء المبيعات المتعاقد عليها 2% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، وهي نسبة أقل من 2023 التي بلغت 4%.

- أعلنت شركة ايجيترانس للخدمات اللوجستية المصرية والمدرجة بالبورصة، إطلاق شركة جديدة مع شركة نافذ الدولية باسم " نافذ مصر"، لرقمنة وتعزيز عمليات تدفق الشاحنات من وإلى الموانئ المصرية.

ووفق بيان للبورصة الأحد، سيبلغ رأس مال الشركة الجديدة 60 مليون جنيه وبنسبة 70% من أسهمها لشركة نافذ الدولية و30% لشركة ايجيترانس.

تمويل جديد من صندوق النقد قيد الدراسة

يناقش صندوق النقد الدولي، تمويل إضافي لمصر ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، حسب ما قالته المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك ونقله عنها بيان للصندوق. فيما تترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف شريحة جديدة من قرضها البالغ 8 مليار دولار.

لم تُؤكد قيمة التمويل بعد، وقالت كوزاك في البيان، إن"اتفاقية القرض الجديدة المخطط لها ستتخذ شكل مرفق الصلابة والاستدامة، المصمم جزئيا لمساعدة البلدان في معالجة تغير المناخ".

وأضافت أنها لا تستطيع تأكيد حجم القرض بعد. لكنه سيتضمن إصلاحات اقتصادية في جوهره، وفق البيان.

كان الصندوق قد أنهى المراجعة الرابعة لبرنامج مصر نهاية العام الماضي. وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي لصرف نحو 1.2 مليار دولار.

مشروع لتحسين السيولة في البورصة

تعمل البورصة المصرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على مشروع لتحسين مستويات السيولة، وفق بيان للبورصة.

وقال البيان إنه يتم دراسة تحليل حالة السيولة بالسوق المصري ومتطلبات زيادة السيولة ومن بينها: تعزيز وجود مؤسسات دعم السيولة بالسوق مثل صانع السوق (Market Maker) ومؤسسات "مزودو السيولة" (Liquidity Providers).

كما يتم دراسة إيجاد أدوات مالية متعددة واستراتيجيات التداول والتحوط (Trading &Hedging Strategies)، وغيرها.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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