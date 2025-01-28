تعتزم شركة جو جرين أو Go Green للاستثمار الزراعي والتنمية المصرية، إدراج أسهمها بشكل مباشر في البورصة المصرية خلال الأسبوع المقبل، حسب هاشم السيد رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية مستشار الطرح لزاوية عربي الثلاثاء.

وقد نشرت بورصة مصر الثلاثاء قرار لجنة القيد بتعديل قيد شركة جو جرين ليكون بغرض التداول بدلا من قرار القيد المؤقت للشركة الصادر في يوليو الماضي. والقيد المؤقت، هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

"الشركة الآن جاهزة لأنها استوفت شروط القيد والتداول فبالتالي هتبدأ في التداول بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير إفصاح بغرض التداول وبعد نشر خطاب التسجيل المعتمد من الهيئة،" حسب السيد.

وعن موعد الإدراج قال: "متوقعين الأسبوع الجاي، آخر الأسبوع الجاي.. يعني بناخد بعد ما يطلع خطاب التسجيل 5 أيام عمل.. ممكن بقى على الأربعاء الجاي".

تعمل شركة جو جرين للاستثمار في استصلاح الأراضي، وتزرع أشجار الجوجوبا، وهي نوع من المحاصيل الزيتية، ويدخل الزيت المستخرج منه في عدة صناعات مثل مستحضرات التجميل وإنتاج وقود الديزل الحيوي.

ستكون الشركة أول وافد للبورصة المصرية في 2025. وتسعى البورصة لجذب شركات وسط مخاوف من تأثير نزوح شركات كبرى من السوق مثل شركة حديد عز التي تسعى للشطب الاختياري، وحركة استحواذات تمهد لشطب أسهم أخرى.

وتعتزم الحكومة طرح 4 شركات تابعة للجيش في البورصة خلال العام الجاري، والتخارج من شركات أخرى سواء من خلال البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.

تفاصيل أكثر عن الإدراج المباشر

بحسب السيد، اتجهت الشركة للإدراج المباشر، بعد أن تخطى عدد مساهميها 600 مساهم، وهو ضعف متطلبات الإدراج في البورصة.

وتشترط قواعد البورصة المصرية لتكون الشركة مستوفية شروط الإدراج المباشر، أن يمتلك مساهمون غير المؤسسين والمساهمين الرئيسيين ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة، وألا يقل إجمالي عدد مساهمي الشركة عن 300 مساهم.

ويبلغ رأس مال الشركة المصدر 140 مليون جنيه (2.8 مليون دولار)، مقسم على 1.4 مليار سهم.

ووفق مصدر لزاوية عربي، تتراوح القيمة العادلة للسهم حول 1.77 جنيه، والذي سيكون سعر الإدراج، ما يعني أن قيمة الشركة عند الإدراج ستبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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