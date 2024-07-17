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توقعات صندوق النقد

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بمقدار 0.3% للعامين الماليين الماضي والجاري، وفق تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم 16 يوليو.

وتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام المالي 2023-2024 (المنتهي في يونيو 2024) بدلا من توقعات سابقة عند 3%. وكان النمو سجل 3.8% في العام المالي 2022-2023.

كما توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.1% في العام المالي الجاري 2024-2025 بدلا من توقعات سابقة عند 4.4%. ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام.

وعالميا، توقع التقرير الصادر يوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الجاري و3.3% في 2025، وذلك تماشيا مع التوقعات السابقة الصادرة في تقرير أبريل 2024.

إيرادات قناة السويس

سجلت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2023- 2024 المنتهي يونيو الماضي 7.2 مليار دولار، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، كانت إيرادات قناة السويس قد سجلت 8.8 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.

وقال ربيع في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء، نقلتها "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" والعربية، إن التوترات الملاحية في البحر الأحمر - الناتجة عن الحرب في غزة المستمرة للشهر العاشر على التوالي - لا تزال تؤثر بشدة على إيرادات قناة السويس.

وتستهدف الهيئة زيادة إيرادات القناة خلال العام المالي الجاري 2024-2025، إلى 9 مليار دولار، وفق ربيع.

سعر الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.10 و48.80 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف، في التعاملات الصباحية يوم الأربعاء.

أما سعره الرسمي فتراوح بين 47.97 و 48.1 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" (EGX30) بنحو 1% عند مستوى 28100 نقطة بحلول الساعة 11:50 صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة. كما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنفس النسبة تقريبا.

وتصدر سهم طاقة عربية قيم التداول صباحا مرتفعا بأكثر من 5.4%، يليه من حيث قيم التداول سهم فوري والذي ارتفع 0.75%. وجاءت أسهم الأسمدة موبكو وأبو قير كأبرز الأسهم المرتفعة صباح اليوم.

وجاء سهم موبكو بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول مرتفعا بأكثر من 3.1%، يليه بالمرتبة الرابعة سهم أبو قير للأسمدة مرتفعا 4.85%. وفي المرتبة الخامسة من حيث قيم التداول جاء سهم أوراسكوم للتنمية مرتفعا بأكثر من 1%.



السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.345% الثلاثاء من 7.426% الاثنين.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.091% الثلاثاء من 11.102% الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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