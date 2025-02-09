تستهدف شركة جو جرين أو Go Green للاستثمار الزراعي والتنمية المصرية، التوسع في عدة دول عربية وتجري مفاوضات حاليا للعمل في السعودية، حسب حسام عبد القادر، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية الأحد.



تحدث عبدالقادر على هامش إعلان بدء تداول سهم جو جرين في البورصة المصرية بعد إدراج مباشر دون إجراء طرح عام أولي وهي أول شركة يتم تداول أسهمها في بورصة مصر في 2025.



"(لدينا طلبات شراكة) فيه ليبيا، الجزائر، موريتانيا، قطر، السعودية.. سلطنة عُمان تم الأمر معاها والسعودية احتمال في رمضان يتم الأمر معاها،" وفق عبدالقادر.

تعمل الشركة في استصلاح الأراضي وزراعة الزيتون وأشجار الجوجوبا، وهي نوع من المحاصيل الزيتية، ويدخل الزيت المستخرج منه في عدة صناعات مثل مستحضرات التجميل وإنتاج وقود الديزل الحيوي. وتصدر الشركة جزء من إنتاجها.



توسعات محلية وتصدير

تزرع الشركة حاليا 12 ألف فدان من أشجار الجوجوبا وتصدر جزء من إنتاجها للولايات المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة تستهدف زيادة المساحة المزروعة إلى 16 ألف فدان خلال العامين الجاري والقادم والتوسع في التصدير لأسواق أخرى.

"بدأنا ان احنا نفتح أسواق تانية في اليابان وفي الصين،" حسب عبدالقادر.

ووفق الرئيس التنفيذي، تستهدف الشركة مضاعفة رأس مالها خلال العام الجاري من 140 مليون جنيه (2.8 مليون دولار) إلى 420 مليون جنيه (8.4 مليون دولار).

كما تعمل الشركة حسب عبدالقادر، على التوسع في زراعة الزيتون من نحو ألفي فدان يتم زراعتها حاليا، إلى نحو 5 آلاف فدان خلال عامين.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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