تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأسعار الدولار والذهب،

القائم بأعمال محافظ المركزي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بتجديد تكليف حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، اعتبارا من 18 أغسطس 2024.

وكان قد تم تعيين عبدالله، قائم بأعمال محافظ البنك المركزي، في أغسطس 2022، بعد استقالة طارق عامر من منصبه كمحافظ للمركزي. وتم التجديد لـ عبدالله في أغسطس 2023.

وعبدالله من مواليد 1960، وسبق أن تولى منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تدير مجموعة من الصحف والقنوات التلفزيونية المقربة من الدولة، وتولى سابقا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي.

أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار في السوق الرسمية الاثنين بشكل طفيف، وتراوح بحلول الثالثة عصرا بين 48.72 و 48.85 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري، بدلا من بين 48.74 و48.88 جنيه صباحا.

أما سعر الدولار في السوق الموازية فترواح بين 49.92 و 50.12 جنيه بدلا من 49.99 و 50.19 جنيه بتعاملات الصباح، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة مؤخرا، في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن خروج الأموال الساخنة من السوق كانت ردة فعل طبيعية لاضطرابات الأسواق العالمية ما صاحبه ارتفاع في سعر صرف الدولار، لكن تم تلبية هذه الأموال من السوق وبعيدا عن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

وحصلت الحكومة المصرية على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار نهاية يوليو، فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب في مصر الاثنين، وخسر سعر الجرام أكثر من 30 جنيه بحلول الساعة الثالثة عصرا مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3929 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3438 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3966.53 جنيه للجرام في العرض، و3932.09 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

مؤشرات البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 0.48% الاثنين ليغلق جلسة اليوم عند 29320.18 نقطة. كما تراجع مؤشر شريعة بنسبة 0.23%.

بينما ارتفع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.46% بإغلاق الاثنين.

وتصدر سهما مجموعة طلعت مصطفى القابضة والبنك التجاري الدولي قيم التداول اليوم، بنسبة تراجع للسهمين عند الإغلاق 1.72% و 0.92%، على التوالي.

فيما جاء سهم بالم هيلز للتطوير بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول كأبرز الأسهم المرتفعة خلال جلسة اليوم، حيث أغلق السهم مرتفعا 6.33%.

وفي المرتبة الرابعة من حيث قيم التداول جاء سهم ايديتا الغذائية متراجعا 0.9%، يليه بالمرتبة الخامسة سهم موبكو بنسبة ارتفاع 3.69% عند الإغلاق.

وأعلن بنك قناة السويس، التخارج من حصته في شركة الشروق للأسواق والمحلات التجارية "أسواق الشريف" البالغة 39.66% لصالح شركة فريش إلكتريك للأجهز ة المنزلية، التي استحوذت على كامل أسهم شركة أسواق الشريف.

ووفق بيان من البنك، فقد تم تنفيذ جزء يمثل 40% من الصفقة مقابل 38 مليون جنيه، وتبلغ القيمة المتبقية نحو 57 مليون جنيه.

نتائج أعمال

- تحولت شركة بلتون القابضة للربح خلال النصف الأول من العام الجاري، ليسجل صافي الربح العائد على المساهمين نحو 816.7 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 145.9 مليون جنيه في النصف الأول من 2023.

وحسب القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة الاثنين، فخلال الربع الثاني من العام الجاري سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 303.1 مليون جنيه مقابل خسائر فصلية بقيمة 93.9 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

جاء التحول للربح بدعم نمو قوي في إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام إلى 2.9 مليار جنيه من 311.7 مليون جنيه في النصف المقارن، وإلى نحو 1.6 مليار جنيه في الربع الثاني من العام مقابل 160.9 مليون جنيه بالربع المقارن.

- ارتفع صافي ربح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" خلال السنة المالية 2023-2024 المنتهية في يونيو الماضي إلى نحو 1.8 مليار جنيه مقابل نحو 1.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

وارتفعت مبيعات الشركة السنوية، بنحو 40% لتسجل 33.8 مليار جنيه مقابل 24.2 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.528% الجمعة من 7.687% الخميس.

كما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.503% الجمعة من 11.621% الخميس.

وتراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية - أجل 5 سنوات - من 673.87 نقطة الخميس إلى 655.625 نقطة الجمعة وهو أدنى مستوى منذ بداية أغسطس الحالي.

البترول

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى 80 جنيه لتصل إلى 79.68 دولار للبرميل الجمعة من 81.04 دولار للبرميل الخميس.

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