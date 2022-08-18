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أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرار بتعيين المصرفي حسن عبدالله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي، بحسب عاجل بثه موقع قناة سي بي سي إكسترا المصرية التابعة للدولة.

واستقال طارق عامر من منصبه كمحافظ للمركزي يوم الأربعاء، قبل نحو عام و3 أشهر من نهاية فترة ولايته الثانية، وتم تعيينه مستشار لرئيس الجمهورية.

وعبدالله من مواليد 1960. وهو رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تدير مجموعة من الصحف والقنوات التلفزيونية المقربة من الدولة، وتولى سابقا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي.

ونقلت قناة سي بي سي إكسترا، أن السيسي التقى عبدالله وأكد على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار.

وجاء القرار قبيل اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة الخميس التي عادة ما يترأسها محافظ البنك المركزي.

ويٌعين محافظ البنك المركزي - لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة - بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وهو في عطلة حاليا، وفقا لقانون المركزي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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