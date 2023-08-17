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تم التجديد للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري الحالي حسن عبد الله لمدة عام وحتى 18 أغسطس العام القادم، بحسب قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية الخاصة بالتشريعات والقرارات الحكومية ونقلته صحف محلية الخميس.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرار في أغسطس 2022 بتعيين عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وهو القرار الذي تم مده الخميس.

وعبد الله من مواليد 1960 وهو كان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تدير مجموعة من الصحف والقنوات التلفزيونية المقربة من الدولة، وتولى سابقا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي.

وكان المصرفي المصري طارق عامر - محافظ البنك المركزي السابق- استقال من منصبه العام الماضي قبل نحو عام و3 أشهر من نهاية فترة ولايته الثانية، وتم تعيينه مستشار لرئيس الجمهورية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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