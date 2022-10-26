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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن نية الصندوق السيادي السعودي، الذي يرأسه، تأسيس 5 شركات استثمار في الأردن، البحرين، السودان، العراق، وسلطنة عُمان، بحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية.

وبحسب الوكالة يأتي الإعلان بعد أن أطلق الصندوق السيادي السعودي الشركة السعودية المصرية للاستثمار في مصر في أغسطس الماضي.

وجاء تصريح بن سلمان على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) في فرص استثمارية في عدة قطاعات منها البنية التحتية والعقارات والصحة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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