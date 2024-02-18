قال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، يوم الأحد، إن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية (السلع والخدمات) للإمارات خلال 2023 بلغت 3.5 تريليون درهم (953 مليار دولار).

وأضاف بن راشد، في تدوينة عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن هذا الرقم يأتي "لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية".

وتسعى الإمارات كغيرها من الدول النفطية في الخليج إلى زيادة تنويع اقتصادها والاعتماد على القطاعات غير النفطية في دعم الناتج المحلي الإجمالي، في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار النفط تأثرا بالأحداث العالمية والجيوسياسية.

وتابع بن راشد، الأحد: "قفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26% .. ومع تركيا لأكثر من 103% .. ومع هونغ كونغ-الصين 47% .. ومع الولايات المتحدة 20% .. وذلك خلال عام واحد فقط".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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