رفعت الإمارات، أسعار بيع البنزين والديزل خلال شهر مارس 2024، بنسب بين نحو 5 إلى 6% مقارنة بأسعار فبراير، وفقا لبيانات مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) التي تشغل محطات لتزويد الوقود، عبر إكس (تويتر سابقا) الخميس.

وتطبق الإمارات - وهي من الدول المنتجة للنفط والتي استضافت نهاية 2023 مؤتمر المناخ COP28 - سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

وهذه الزيادة الثانية على التوالي لأسعار البنزين بأنواعه، وأول مرة يُرفع فيها الديزل منذ بداية 2024 بعد أن خفضته الإمارات في يناير وفبراير.

الأسعار الجديدة لشهر مارس 2024:

- سعر بيع لتر الديزل سيصبح 3.16 درهم بدلا من 2.99 درهم في فبراير.

- سعر بيع لتر بنزين إي بلس 91 سيصبح 2.85 درهم بدلا من 2.69 درهم.

- سعر بيع لتر بنزين 95 (خصوصي) سيصبح 2.92 درهم بدلا من 2.76 درهم.

- سعر بيع لتر بنزين 98 (ممتاز) سيصبح 3.03 درهم بدلا من 2.88 درهم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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