خفضت الإمارات، أسعار بيع البنزين والديزل لشهر يناير 2024 مقارنة بأسعار ديسمبر، وفقا لبيانات مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) التي تشغل محطات لتزويد الوقود، عبر إكس (تويتر سابقا) يوم الأحد.

وتطبق الإمارات - وهي من الدول المنتجة للنفط والتي استضافت نهاية 2023 مؤتمر المناخ COP28 - سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

الأسعار الجديدة لشهر يناير 2024:

- سعر بيع لتر الديزل سيصبح 3.00 درهم بدلا من 3.19 درهم.

- سعر بيع لتر بنزين إي بلس 91 سيصبح 2.64 درهم بدلا من 2.77 درهم في ديسمبر.

- سعر بيع لتر بنزين 95 (خصوصي) سيصبح 2.71 درهم بدلا من 2.85 درهم.

- سعر بيع لتر بنزين 98 (ممتاز) سيصبح 2.82 درهم بدلا من 2.96 درهم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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