أعلنت الإمارات، خفض أسعار بيع البنزين والديزل لشهر ديسمبر، مقارنة بأسعار نوفمبر، وفقا لبيانات مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) التي تشغل محطات لتزويد الوقود، عبر إكس (تويتر سابقا) يوم الخميس.

وتطبق الإمارات - وهي من الدول المنتجة للنفط وتستضيف حاليا مؤتمر المناخ COP28 - سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

الأسعار الجديدة لشهر ديسمبر:

- سعر بيع لتر الديزل سيصبح 3.19 درهم بدلا من 3.42 درهم في نوفمبر.

- سعر بيع لتر بنزين إي بلس 91 سيصبح 2.77 درهم بدلا من 2.85 درهم.

- سعر بيع لتر بنزين 95 (خصوصي) سيصبح 2.85 درهم بدلا من 2.92 درهم.

- سعر بيع لتر بنزين 98 (ممتاز) سيصبح 2.96 درهم بدلا من 3.03 درهم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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