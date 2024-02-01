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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس، تأسيس شركة "آلات" لتسهم في جعل المملكة مركز عالمي للإلكترونيات والصناعات المتقدمة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وستكون آلات واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- وستختص بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية.

وسيكون ولي العهد السعودي -وهو رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة- رئيس مجلس إدارة شركة آلات.

وتسعى السعودية -وهي من كبار مصدري النفط في العالم- إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط في إطار رؤيتها 2030، وإلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي إطار تلك الرؤية، التي يقود تنفيذها صندوق الاستثمارات العامة، أطلقت السعودية العديد من المبادرات والشركات في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية.

ماذا نعرف عن الشركة الجديدة؟

ستصنع شركة آلات منتجات ضمن سبع وحدات أعمال هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

ستخدم منتجاتها قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.



ستعمل على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة في المملكة، وتصل مساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال (نحو 9.3 مليار دولار) بحلول عام 2030.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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