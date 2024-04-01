رفعت الإمارات، أسعار بيع البنزين بأنواعه خلال شهر أبريل 2024، مقارنة بالشهر السابق بنحو 4%، لكنها خفضت سعر الديزل، وفقا لبيانات مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) التي تشغل محطات لتزويد الوقود، عبر إكس (تويتر سابقا).

وتطبق الإمارات - وهي من الدول المنتجة للنفط والتي استضافت نهاية 2023 مؤتمر المناخ COP28 - سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

وزيادة البنزين هي الزيادة الثالثة على التوالي، فيما عادت الإمارات لخفض الديزل بعد أن كانت رفعته في مارس.

الأسعار الجديدة لشهر أبريل 2024:

- سعر بيع لتر الديزل سيصبح 3.09 درهم بدلا من 3.16 درهم في مارس.

- سعر بيع لتر بنزين إي بلس 91 سيصبح 2.96 درهم بدلا من 2.85 درهم.

- سعر بيع لتر بنزين 95 (خصوصي) سيصبح 3.03 درهم بدلا من 2.92 درهم.

- سعر بيع لتر بنزين 98 (ممتاز) سيصبح 3.15 درهم بدلا من 3.03 درهم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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