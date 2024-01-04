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انتعش أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر ديسمبر الماضي، بدعم زيادات كبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، الصادر الخميس عن مؤسسة S&P Global ليسجل 57.4 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ 57.0 نقطة في نوفمبر.

وسجل المؤشر ثاني أفضل قراءة له منذ أربع سنوات ونصف، ولا يزال أداء القطاع الخاص غير النفطي قوي، مسجلا قراءة فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتسعى الإمارات وهي أحد أكبر منتجي النفط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي.

وأدى الارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة إلى توسع ملحوظ في مستويات الإنتاج خلال ديسمبر، وحققت المبيعات أفضل أداء ربع سنوي خلال أربع سنوات ونصف، بدعم زيادة الأعمال الجديدة والمبيعات الجديدة في السوق المحلية رغم تباطؤ الزخم من الأسواق الخارجية.

وظل معدل نمو المبيعات شهريا قوي مثل شهر نوفمبر حين سجل أقوى معدل في 6 أشهر.

"أنهى الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة عام 2023 بتوسع مثير للإعجاب، ليؤكد على تحقيق أقوى انتعاش ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2019 ويضع القطاع غير المنتج للنفط في ظروف مواتية لعام 2024،" وفق ما قاله ديفد أوين الخبير الاقتصادي في التقرير.

المخزون والمبيعات

تباطأ معدل نمو المخزون في ديسمبر إلى أدنى مستوى خلال 3 أشهر، حيث فضلت بعض الشركات تقليل المخزون بسبب اعتبارات التكلفة.

أما تضخم الأسعار فتراجع جزئيا في ديسمبر، بسبب تراجع نمو المشتريات، وخفض بعض الموردين أسعار المواد بعد مفاوضات مع العملاء، وارتفعت أسعار المشتريات بأقل معدل لها منذ يناير، مما أدى إلى انخفاض ضغوط التكلفة الإجمالية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.

وانخفضت أسعار المبيعات، حيث سعت الشركات إلى تقديم خصومات وفرض أسعار أقل من المنافسين، وجاء الانخفاض بأسرع معدل منذ شهر يوليو.

ولجأت الشركات لتمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، لتعويض انخفاض أسعار البيع جزئيا.

ورفعت الشركات معدلات التوظيف لديها في ديسمبر، وسط تحسن التوقعات بشأن العام المقبل، وكانت توقعات الإنتاج للأشهر الـ 12 القادمة من بين أعلى المستويات في الأربع سنوات الماضية.

وقال أوين "لم تشهد الشركات زيادة كبيرة في الإنتاج فحسب، بل أشارت بيانات التوقعات المستقبلية إلى أن الشركات تتوقع استمرار هذا النمو، وكانت توقعات العام المقبل من بين أعلى المعدلات منذ ما قبل جائحة كوفيد-19".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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