تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر نوفمبر الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Globalالأربعاء، ليسجل 57.0 نقطة في نوفمبر من 57.7 نقطة في أكتوبر الماضي.

ولا تزال قراءة المؤشر تشير إلى انتعاش أداء القطاع الخاص غير النفطي، كونها لا تزال فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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