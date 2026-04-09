خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخلاف إيران بشكل حاد خلال 2026، في انعكاس مباشر لتداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، التي تسببت في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة والتجارة العالمية، وفق تقرير صادر عن البنك الأربعاء.

وتسببت الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، بهجمات إسرائيلية أمريكية ضد إيران، تبعتها إيران بهجمات تستهدف مصالح أمريكا في المنطقة ودول خليجية، إلى توقف مضيق هرمز الذي يعبر منه خمس النفط العالمي، إلى جانب تضرر الإنتاج خاصة في قطر. فيما تجري حاليا جهود لتنفيذ هدنة لوقف إطلاق النار لأسبوعين تتضمن إعادة فتح المضيق.

وأظهر تقرير البنك الدولي بشأن المستجدات الاقتصادية، توقعات بنمو اقتصاد المنطقة باستثناء إيران، بنسبة 1.6% في 2026، بانخفاض عن توقعاته السابقة عند 4.3% وفق تقديرات صادرة يناير الماضي، مع تزايد حالة عدم اليقين وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

وفيما يلي نظرة على توقعات البنك الدولي لأبرز اقتصادات المنطقة وفق التقرير:

- السعودية: خفض توقعاته لنمو العام الجاري إلى 3.1% من توقعات سابقة عند نحو 4.3%، ما يعني تباطؤ نمو اقتصاد المملكة عن 2025 البالغ 4.5%.

- الإمارات: خفض أيضا توقعاته للنمو إلى 2.4% من توقعاته السابقة البالغة 5.1%، وذلك تباطؤ عن نمو متوقع بلغ 5.6% في 2025.

- قطر: من المتوقع انكماش الاقتصاد القطري - المنكشف كثيرا على صادرات الغاز الطبيعي المسال - بنسبة -5.7% في 2026، بدلا من نمو متوقع سابقا بنسبة 5.3%، ونمو متوقع للعام 2025 بلغ 3.2%.

- الكويت: يتوقع البنك كذلك انكماش اقتصاد الكويت بنسبة -6.4%، بدلا من توقعات سابقة بنمو 2.6% والتي كانت مساوية لنمو متوقع في 2025.

- البحرين: خفض البنك الدولي توقعاته للنمو إلى 1.3% عن تقديرات يناير عند 3.1%، وكذلك أقل من معدل النمو المتوقع في 2025 عند 3.2%.

- سلطنة عُمان: يتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 2.4%، بانخفاض عن تقديرات يناير التي بلغت نحو 3.6%، أي أقل من نمو 2025 البالغ 2.6%.

- مصر: أبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو عند 4.3% للعام المالي المنتهي في 2026 دون تغيير عن تقديرات يناير، وهي توقعات قريبة من نمو العام المالي المنتهي في 2025 والبالغ 4.4%.

يبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

