كشفت السعودية الأربعاء أن تأجيل قرار أوبك + بخفض الإنتاج لشهر كان سيكون له "تبعات اقتصادية سلبية،" وفقا لبيان صدر عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية.

وهي المرة الأولى ـ منذ اجتماع أوبك بلس الأسبوع الماضي ـ التي تلمح فيها السعودية أن الإدارة الأمريكية اقترحت تأجيل خفض الإنتاج.

وكانت صحيفة الوول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر الطلب الأمريكي بتأجيل قرار مجموعة أوبك+ لشهر الذي جاء قبل اجتماع المجموعة ببضعة أيام وقوبل بالرفض.

وجاء في البيان السعودي: "قد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية،" بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وعلى صعيد منفصل، نقلت صحيفة الفاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن الإمارات والعراق والبحرين كانت من بين الدول الأعضاء في أوبك بلس التي لم تكن مرتاحة مع الخفض، لكن لم تظهر أي من هذه الدول معارضتها (على قرار الخفض) علنا، بحسب الصحيفة.

وتعليقا على تصريحات صدرت بعد قرار أوبك بلس، أضاف البيان السعودي أن حكومة السعودية ترفض ما سمته بـ "التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت".

وأعاد البيان تأكيد ما صدر عن مسؤولين حكوميين سعوديين بأن قرار أوبك بلس اتُخذ بالإجماع من كافة الدول الأعضاء.

وأشارت صحيفة الفاينانشال تايمز إلى أن نيد برايس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إنه لا يستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة طلبت تأجيل خفض الإنتاج لشهر خلال المحادثات مع المسؤولين السعوديين.

ونقلت الصحيفة عن لسانه، "ما أستطيع تأكيده هو أننا نقلنا رسالة ثابتة للسعوديين: يجب على إمدادات الطاقة أن تلبي الطلب عليه".

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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