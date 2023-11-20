ارتفع معدل التضخم السنوي في الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 3.80% من 3.73% في سبتمبر، وفقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية يوم الاثنين.

وخلال أكتوبر، ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6.98%، على أساس سنوي والأغذية والمشروبات 5.71%، فيما ارتفع قطاع المطاعم والفنادق 3.54% والنقل 3.03%.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاع بنسبة 0.38% في أكتوبر، بحسب البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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