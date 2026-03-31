بورصة الدار البيضاء

حققت بورصة الدار البيضاء عام قوي في 2025، إذ ارتفع مؤشر مازي (MASI) بنسبة 27.6% بحلول نهاية العام.

التفاصيل

جاء هذا مدفوعا بارتفاعات رأسمالية شملت كبرى الشركات المدرجة إلى جانب العديد من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بلغت القيمة السوقية 114.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، مسجلة زيادة سنوية تجاوزت 53.7%، مدعومة بإعادة تقييم عدد من الشركات القيادية المدرجة وبعدة عمليات سوقية مؤثرة.

كما ارتفعت قيمة التداول الإجمالية بشكل ملحوظ بنسبة 57.5% لتصل إلى 15.7 مليار دولار، ما يشير إلى تحسن السيولة واتساع نطاق النشاط التداولي.

عوائد الأسهم وطروحات جديدة

حققت عدة أسهم مدرجة عوائد استثنائية، من بينها ستروك إندستري (+482%) وستوكفيس نور إفريقيا (+474%) وفيني بروسيت (+258%) ضمن أبرز الرابحين، وهي تأتي على التوالي ضمن قطاع الإنشاءات الهندسية، القطاع التجاري، وقطاع البناء.

إضافة إلى ذلك، تم إنجاز ثلاثة طروحات عامة أولية جديدة في 2025 هي كاش بلس (قطاع الخدمات المالية) وSGTM (قطاع الإنشاءات والأشغال العامة) وفيـسين (Vicenne) (قطاع الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية)، وجمعت مجتمعة 686 مليون دولار.

كما شهد العام ثلاث عمليات زيادة رأس مال لشركات مدرجة قائمة (بنك CIH وTGCC للبناء وسوثيما للأدوية)، بما أسهم في تعميق السوق ورفع مستويات التداول.

البورصة المصرية

أداء قوي

قدمت البورصة المصرية أحد أقوى أداءات أسواق الأسهم في المنطقة العربية خلال 2025، وهو عام وصفه كثير من المشاركين في السوق بأنه عام الحصاد للأسهم.

جاء هذا مع تلاقي الاستقرار الاقتصادي الكلي مع سياسة نقدية داعمة.

وقد قفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 40.6% خلال العام، مرتفعا من مستويات 30,000 نقطة في بداية 2025 إلى قرابة 42,000 نقطة في نهاية ديسمبر، بما عكس ارتفاع قوي في الأسعار واستمرار الطلب الاستثماري.

الشركات المتوسطة والصغيرة

تفوقت الشركات المتوسطة والصغيرة على المؤشر EGX70 الذي يضم شرائح متعددة من الشركات بأكثر من 60% كما صعد مؤشر EGX100 ذات الشرائح الأكبر بنحو 55%، ما يشير إلى مشاركة واسعة وتعافٍ واضح في الأسهم الأقل سيولة.

كما توسعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بشكل حاد، مرتفعة بنسبة 47.4% على أساس سنوي، لتضع البورصة المصرية ضمن أعلى البورصات العربية نمواً في 2025.

لماذا؟

عكس هذا الأداء الثقة بعد سماح الحكومة منذ مارس 2024 بتحرك مرن لسعر الصرف واستمرارها في برنامج صندوق النقد الدوالي الذي من المقرر أن ينتهي نوفمبر القادم. وقد ساعد ذلك على إنهاء السوق الموازية للعملة الأجنبية وتثبيت توقعات سعر الصرف، فيما تراجعت ضغوط التضخم تدريجياً، ما دعم زخم الأرباح وقدرة الشركات على توزيع الأرباح.

وقد أعاد التيسير النقدي تشكيل سلوك المستثمرين، إذ خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي تراكمي بلغ 725 نقطة أساس خلال 2025، ما جعل أدوات الادخار التقليدية أقل جاذبية ودفع السيولة نحو الأسهم وغيرها من الأصول ذات المخاطر الأعلى.

كما استندت موجة الصعود إلى تحسن الأوضاع الداخلية وتدفقات قوية نحو قطاعات محددة، ولاسيما العقارات والسياحة.

بورصة عمّان

سجلت بورصة عمّان أداء جيد في 2025، لتُصنَّف كأفضل سوق أداء في المنطقة العربية وثالث عشر سوق عالمي من حيث ارتفاع المؤشر.

النسب

ارتفع المؤشر العام الموزون بالأسهم الحرة (ASEGI) بنسبة 45.1% ليصل إلى 3,611.6 نقطة في نهاية 2025 (مقابل 2,488.8 نقطة في نهاية 2024)، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق سنوي منذ عام 2007.

وارتفعت القيمة السوقية إلى نحو 37.4 مليار دولار، بزيادة 50.1% على أساس سنوي، وهو أعلى إغلاق سنوي منذ العام 2007 وأقوى نمو سنوي في القيمة السوقية منذ العام 2005.

فيما ارتفعت قيمة التداول بشكل حاد إلى نحو 3.1 مليار دولار (بزيادة نسبتها 80.6%)، مع تحسن السيولة لدى شريحتي المستثمرين المؤسسيين والأفراد، إلى جانب ارتفاع النشاط من حيث الأحجام وعدد الصفقات.

وقد جاء هذا التفوق مدفوع أساسا بتحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية وارتفاع ثقة المستثمرين، بدعم من إجراءات حكومية لتحفيز التداول والسيولة (بما في ذلك الحوافز الضريبية وتخفيض عمولات الوساطة).

كما دعم هذا نمو قوي في ربحية الشركات المدرجة (+10.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025)، إضافة إلى مكاسب تقودها القطاعات، ولاسيما الصناعات الكهربائية (+119%)، الاستخراج والتعدين (+77.3%)، النقل (+51.8%)، وقطاع البنوك (+45.7%).

(إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

