تصدرت سوق الأسهم السعودية وبجدارة المنطقة في الطروحات العامة الأولية من حيث العدد خلال 2024.

وأنهت المملكة العام على 15 طرح عام أولي في السوق الرئيسية و28 طرح عام أولي في السوق الموازية، بإجمالي 43 طرح عام أولي على مدار العام، مقابل 35 طرح عام أولي في 2023 (8 في السوق الرئيسية و27 في السوق الموازية)، وذلك من أصل 57 طرح عام أولي في المنطقة العربية، لتستحوذ على ما نسبته 75% من إجمالي عدد الطروحات العربية.

وقد جمعت الشركات السعودية التي قامت بطروحات خلال العام عائدات بحدود 4.1 مليار دولار في 2024، لتحتل المركز الثاني في المنطقة، بعد الإمارات التي تضم سوقي دبي وأبوظبي، وهو ما تخطى 31% من إجمالي العائدات في المنطقة.

وعالميا، احتلت المملكة المركز السابع من حيث إيرادات الطروحات والمركز الثامن من حيث عدد الطروحات.

وجاء هذا بدعم من طرح مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه كأكبر طرح عام أولي في السوق السعودية خلال 2024، بقيمة 764 مليون دولار، تلاه طرحا شركة الموسى الصحية وشركة نايس ون بيوتي لبيع منتجات التجميل إلكترونيا (بقيمة 450 مليون دولار و323 مليون دولار على التوالي).

وقد استطاعت السعودية بعد إدراج أرامكو في 2019 جذب سيولة كبيرة للسوق وتمكنت من البناء على هذا من خلال تسهيل إجراءات الطرح وتطوير تكنولوجيا السوق على مدار الأعوام التي تلت الطرح العام الأولي لأرامكو.

القطاعات

تصدرت ثلاث قطاعات غير نفطية قائمة الشركات التي قامت بطروحات عامة أولية في 2024 مستحوذة معا على 76% من إجمالي عائدات الطروحات في السعودية وهي:

الرعاية الصحية: 7 طروحات بعائدات بلغت 1.4 مليار دولار

الخدمات: 11 طرح بعائدات ناهزت 930 مليون دولار

المأكولات والمشروبات: 5 طروحات بعائدات قاربت 830 مليون دولار

المستثمرين الأفراد

تجدر الإشارة إلى أن السعودية قد شهدت اهتمام كبير من قبل المستثمرين الأفراد بالإصدارات العامة، حيث شهد آخر طرحين في 2024: مجموعة الموسى الصحية ونايس ون بيوتي، طلب إجمالي بلغ 616 ملايين دولار أو ما يعادل 2.31 مليار ريال سعودي من جانب المستثمرين الأفراد.

والجدير بالذكر أن مجموعة الموسى الصحية ونايس ون بيوتي قد شهدا طلب كاف من المستثمرين الأفراد لتغطة الطرح العام الأولي بالكامل تقريباً.

اجتذب طرح مجموعة الموسى الصحية الذي خصص 20% منه للأفراد حوالي 373 مليون دولار (1.4 مليار ريال سعودي) من قبل 395,986 المستثمرين الأفراد، أي باكتتاب بنحو 4.1 مرة.

هذا فيما تم تغطية شريحة الأفراد البالغة 10% من الطرح العام الأولي لشركة نايس ون بيوتي في سوق الأسهم السعودية بنحو 7.9 مرة.

وقد بلغ عدد المستثمرين الأفراد في السوق السعودية 6.6 مليون مستثمر، مقابل 38 ألف مستثمر مؤسساتي في نهاية 2024، وهو ما يمثل حوالي 52% من إجمالي عدد المستثمرين الأفراد في المنطقة العربية البالغ عددهم 12.8 مليون مستثمر، وفق بيانات اتحاد أسواق المال العربية التي شملت 12 سوق عربية (السعودية، أبوظبي، دبي، البحرين، الكويت، عُمان، قطر، العراق، الأردن، مصر، فلسطين وسوريا).

في هذا السياق، يجدر الذكر أن عدد المستثمرين الأفراد في السعودية قد ارتفع بحدود 458 ألف مستثمر بالمقارنة مع نهاية العام 2023، في حين زاد عدد المستثمرين الأفراد في المنطقة العربية بحدود 977 ألف مستثمر على أساس سنوي.

المنطقة العربية

بشكل عام شهدت سوق الطروحات العامة الأولية في المنطقة العربية نشاط جيد في عدة دول منها الإمارات التي تصدرت من حيث عائدات الطروحات العامة الأولية بقيمة 6.2 مليار دولار، مستحوذة على ما نسبته 47% من إجمالي العائدات في المنطقة، مع 4 طروحات عامة أولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، جمعت 3.3 مليار دولار، و3 طروحات عامة أولية في سوق دبي المالي، جمعت 2.9 مليار دولار.

وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة من حيث عوائد الطروحات بعد الإمارات والسعودية، بعائدات بلغت 2.5 مليار دولار، ثم الكويت بطرح واحد وبعائدات ناهزت 147 مليون دولار، ومصر من خلال طرحين بعائدات بلغت 113 مليون دولار، وطرح واحد لكل من المغرب والبحرين بعائدات قاربت 110 مليون دولار و24 مليون دولار على التوالي.

عليه، بلغ إجمالي عدد الطروحات في المنطقة 57 طرح عام أولي، بزيادة %16.3على أساس سنوي وبعائدات بلغت 13.2 مليار دولار خلال العام، بزيادة %22.2على أساس سنوي (منها 8.2 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام)، وذلك بالمقارنة مع 49 طرح عام أولي بعائدات كانت قد بلغت 10.8 مليار دولار في 2023.

الشركات التابعة للدولة

تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح عدد من الشركات التابعة للدول العربية في 2024.

وتصدرت عُمان هذه القائمة.

شهدت بورصة مسقط طرحين أوليين لشركات طاقة حكومية وهما طرح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (OQEP) وطرح شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBI).

ويعتبر الطرح العام الأولي لشركة OQEP، وهي شركة الاستكشاف والإنتاج لمجموعة النفط الحكومية العمانية OQ، والذي يعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ سلطنة عُمان والأول في قطاع الاستكشاف والإنتاج.

وقد جمع الطرح 2.03 مليار دولار وتجاوز الاكتتاب حوالي 2.7 مرات الأسهم المطروحة.

وقد عرضت الشركة الأم ما يقرب من ملياري سهم عادي في OQEP، أو 25% من إجمالي رأس مالها، مما يعني تقييم سوقي عند الإدراج بقيمة 3.12 مليار ريال عماني.

تجدر الإشارة إلى أن محفظة OQEP تتألف من 14 موقع لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في عُمان وتشمل العمليات البرية والبحرية بالإضافة إلى الأصول بموجب عقود الخدمة.

وعلى هذا النحو، جمعت OQ ما يقرب من 2.5 مليار دولار من خلال الطرح العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وشركة أوكيو للصناعات الأساسية.

في المقابل، حققت مصر إنجاز هام من خلال الطرح العام الأولي للمصرف المتحد التابع للبنك المركزي المصري في البورصة المصرية. وهو أول طرح لمصرف منذ أكثر من 20 عام وأول طرح عام أولي للبلاد يتخطى حجمه 4.5 مليار جنيه مصري منذ العام 2021. عرض مصرف المتحد حصة توازي 30%، أو ما يعادل 330 مليون سهم جمع من خلالها حوالي 91.9 مليون دولار أو ما يعادل 4.57 مليار جنيه مصري.

الجدير بالذكر أن عملية بناء سجل المؤسسات، التي أغلقت في 25 نوفمبر 2024، تأتى عنها طلب تجاوز ستة أضعاف الأسهم المعروضة، في حين جذبت شريحة الأفراد البالغة 5% من إجمالي الطرح، والتي أغلقت في 3 ديسمبر، اهتمام غير مسبوق، حيث تجاوزت الاكتتابات 59 ضعف الأسهم المعروضة.

في المجمل، حظي الطرح العام الأولي بطلب على 2.85 مليار سهم، أي ما يزيد عن الاكتتاب في الطرح بنحو 8.6 مرة.

الخلاصة

في الختام، يبدو أن سوق الطروحات العامة الأولية في المنطقة العربية ستكون واعدة في 2025، ومن المتوقع أن تشهد زخم قوي مع وجود مجموعة متنوعة من الطروحات المرتقبة عبر مختلف القطاعات، واستمرار الدعم الحكومي للخصخصة في ظل مناخ استثماري مؤاتي.

هذا وفي حين أن العوامل العالمية قد تؤثر على وتيرة نشاط الطروحات العامة الأولية، إلا أن المنطقة العربية ستظل مركز محوري للطروحات العامة الأولية في العام 2025.

(إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا